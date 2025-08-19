Европейцы настаивают на встрече Зеленский-Путин, понимая, что Путин не придет

Пока лидеры «договорились договариваться». Задачей европейцев было не «сдать» Украину. И у меня создалось впечатление, что они настаивают на двусторонней встрече Зеленский — путин сознательно, понимая, что путин на нее не придет. Как и настаивают, что переговоры невозможны без прекращения огня, поскольку видят, что путин не планирует останавливаться.