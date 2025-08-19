Лідери наполягають на зустрічі Зеленський-Путін, розуміючи, що Путін не прийде
Фото: Софія Федина/фейсбук
Поки що лідери “домовились домовлятись”. Завданням європейців було не “здати” Україну. І в мене склалось вражання, що вони наполягають на двосторонній зустрічі Зеленський-путін свідомо, розуміючи, що путін на неї не прийде. Як і наполягають на тому, що перемовини неможливі без припинення вогню, оскільки бачать, що путін не планує зупинятися.
