Фейкова робота в Європі: людей ошукали на 700 тисяч, підозрюють харків’ян
Правоохоронці передали до суду справу двох жителів Харкова, які, за даними слідства, реалізували схему з фейковими вакансіями на заводах та фабриках у Європі.
Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, схема діяла з жовтня 2024 до червня 2025-го.
Встановлено, що фігуранти на популярних онлайн-ресурсах розміщували фейкові оголошення про роботу на заводах, фабриках і складах у Бельгії, Німеччині та Нідерландах. Для комунікації з людьми чоловіки використовували SIM-картки та банківські рахунки, оформлені на підставних осіб.
«Вони представлялися «менеджерами» та вимагали передоплату — 250 євро з особи — за «укладання договору та оформлення документів». Згодом — додаткові суми за «страхування», «проживання» та «компенсації», що нібито були потрібні для остаточного оформлення виїзду», – зазначили правоохоронці.
Після отримання коштів фігуранти знімали готівку та витрачали її на власні потреби. Загалом 18 людей ошукали на понад 700 тисяч гривень, додали в прокуратурі.
Чоловікам інкримінують шахрайство, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 ККУ).
Нагадаємо, ймовірних «форекс-шахраїв» нейтралізували кіберфахівці СБУ Харківщини. Діяли спільно з Нацполіцією та європейськими правоохоронцями. Виявлене угруповання очолював 31-річний уродженець Донеччини. У нього було два спільники. Разом вони створили мережу фіктивних онлайн-бірж і залучали європейських інвесторів. Клієнтам обіцяли надвисокі прибутки завдяки використанню «інноваційних програмних механізмів» для онлайн-торгів. Реально ж, як тільки людина вкладала гроші, її доступ до особистого кабінету блокували, відзначив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Таким чином, за даними слідства, у громадян ЄС видурили понад 250 тисяч доларів США. Підозрюваних затримали в Києві, вони можуть сісти на 12 років.
Читайте також: Обіцяв, що ВЛК визнає непридатним: харків’янина затримали – прокуратура
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: европа, новини Харкова, робота, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Фейкова робота в Європі: людей ошукали на 700 тисяч, підозрюють харків’ян», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2025 в 15:44;