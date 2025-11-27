Фейкова робота в Європі: людей ошукали на 700 тисяч, підозрюють харків’ян

Правоохоронці передали до суду справу двох жителів Харкова, які, за даними слідства, реалізували схему з фейковими вакансіями на заводах та фабриках у Європі.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, схема діяла з жовтня 2024 до червня 2025-го.

Встановлено, що фігуранти на популярних онлайн-ресурсах розміщували фейкові оголошення про роботу на заводах, фабриках і складах у Бельгії, Німеччині та Нідерландах. Для комунікації з людьми чоловіки використовували SIM-картки та банківські рахунки, оформлені на підставних осіб.

«Вони представлялися «менеджерами» та вимагали передоплату — 250 євро з особи — за «укладання договору та оформлення документів». Згодом — додаткові суми за «страхування», «проживання» та «компенсації», що нібито були потрібні для остаточного оформлення виїзду», – зазначили правоохоронці.

Після отримання коштів фігуранти знімали готівку та витрачали її на власні потреби. Загалом 18 людей ошукали на понад 700 тисяч гривень, додали в прокуратурі.

Чоловікам інкримінують шахрайство, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 ККУ).

Нагадаємо, ймовірних «форекс-шахраїв» нейтралізували кіберфахівці СБУ Харківщини. Діяли спільно з Нацполіцією та європейськими правоохоронцями. Виявлене угруповання очолював 31-річний уродженець Донеччини. У нього було два спільники. Разом вони створили мережу фіктивних онлайн-бірж і залучали європейських інвесторів. Клієнтам обіцяли надвисокі прибутки завдяки використанню «інноваційних програмних механізмів» для онлайн-торгів. Реально ж, як тільки людина вкладала гроші, її доступ до особистого кабінету блокували, відзначив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Таким чином, за даними слідства, у громадян ЄС видурили понад 250 тисяч доларів США. Підозрюваних затримали в Києві, вони можуть сісти на 12 років.