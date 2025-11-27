Live

Фейковая работа в Европе: людей обманули на 700 тысяч, подозревают харьковчан

Общество 15:44   27.11.2025
Виктория Яковенко
Фейковая работа в Европе: людей обманули на 700 тысяч, подозревают харьковчан Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители передали в суд дело двух жителей Харькова, которые, по данным следствия, реализовали схему с фейковыми вакансиями на заводах и фабриках в Европе.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, схема действовала с октября 2024-го по июнь 2025-го.

Установлено, что фигуранты на популярных онлайн-ресурсах размещали фейковые объявления о работе на заводах, фабриках и складах в Бельгии, Германии и Нидерландах. Для коммуникации с людьми мужчины использовали SIM-карты и банковские счета, оформленные на подставных лиц.

«Они представлялись «менеджерами» и требовали предоплату – 250 евро с человека – за «заключение договора и оформление документов». Впоследствии — дополнительные суммы за «страхование», «проживание» и «компенсации», якобы нужные для окончательного оформления выезда», — отметили правоохранители.

После получения средств фигуранты снимали наличные деньги и тратили ее на собственные нужды. Всего 18 человек обманули на более чем 700 тысяч гривен, добавили в прокуратуре.

Мужчинам инкриминируют мошенничество, совершенное повторно и по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190 УКУ).

Напомним, вероятных «форекс-мошенников» нейтрализовали киберспециалисты СБУ Харьковщины. Действовали совместно с Нацполицией и европейскими правоохранителями. Обнаруженную группировку возглавлял 31-летний уроженец Донбасса. У него было два сообщника. Вместе они создали сеть фиктивных онлайн-бирж и привлекали европейских инвесторов. Клиентам обещали сверхвысокие прибыли благодаря использованию «инновационных программных механизмов» для онлайн-торгов. Реально же, как только человек вкладывал деньги, его доступ к личному кабинету блокировали, отметил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Таким образом, по данным следствия, у граждан ЕС выманили более 250 тысяч долларов США. Подозреваемых задержали в Киеве, они могут сесть на 12 лет.

Автор: Виктория Яковенко
