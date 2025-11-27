Фейковая работа в Европе: людей обманули на 700 тысяч, подозревают харьковчан
Правоохранители передали в суд дело двух жителей Харькова, которые, по данным следствия, реализовали схему с фейковыми вакансиями на заводах и фабриках в Европе.
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, схема действовала с октября 2024-го по июнь 2025-го.
Установлено, что фигуранты на популярных онлайн-ресурсах размещали фейковые объявления о работе на заводах, фабриках и складах в Бельгии, Германии и Нидерландах. Для коммуникации с людьми мужчины использовали SIM-карты и банковские счета, оформленные на подставных лиц.
«Они представлялись «менеджерами» и требовали предоплату – 250 евро с человека – за «заключение договора и оформление документов». Впоследствии — дополнительные суммы за «страхование», «проживание» и «компенсации», якобы нужные для окончательного оформления выезда», — отметили правоохранители.
После получения средств фигуранты снимали наличные деньги и тратили ее на собственные нужды. Всего 18 человек обманули на более чем 700 тысяч гривен, добавили в прокуратуре.
Мужчинам инкриминируют мошенничество, совершенное повторно и по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190 УКУ).
Напомним, вероятных «форекс-мошенников» нейтрализовали киберспециалисты СБУ Харьковщины. Действовали совместно с Нацполицией и европейскими правоохранителями. Обнаруженную группировку возглавлял 31-летний уроженец Донбасса. У него было два сообщника. Вместе они создали сеть фиктивных онлайн-бирж и привлекали европейских инвесторов. Клиентам обещали сверхвысокие прибыли благодаря использованию «инновационных программных механизмов» для онлайн-торгов. Реально же, как только человек вкладывал деньги, его доступ к личному кабинету блокировали, отметил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Таким образом, по данным следствия, у граждан ЕС выманили более 250 тысяч долларов США. Подозреваемых задержали в Киеве, они могут сесть на 12 лет.
Читайте также: Обещал, что ВЛК признает непригодным: харьковчанина задержали – прокуратура
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: европа, новости Харькова, работа, робота, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Фейковая работа в Европе: людей обманули на 700 тысяч, подозревают харьковчан», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 27 ноября 2025 в 15:44;