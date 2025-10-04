Пішов із лікарні та зник: на Харківщині шукають чоловіка

В облуправлінні Нацполіції шукають Ігоря Роговенка – мешканця селища Мала Данилівка.

Ігор Роговенко 1977 року народження. Відомо, що чоловік зник 4 жовтня. Як повідомили у ГУ НП, до правоохоронців звернувся черговий лікар. Він повідомив, що пацієнт пішов із стаціонару та зник.

Прикмети:

зростом близько 180 см

волосся коротке, темне

при собі документів та телефону не має.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місцезнаходження зниклого просимо звертатись за телефонами: 102, 097-307-35-78 чи іншим зручним способом.