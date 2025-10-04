Пішов із лікарні та зник: на Харківщині шукають чоловіка
В облуправлінні Нацполіції шукають Ігоря Роговенка – мешканця селища Мала Данилівка.
Ігор Роговенко 1977 року народження. Відомо, що чоловік зник 4 жовтня. Як повідомили у ГУ НП, до правоохоронців звернувся черговий лікар. Він повідомив, що пацієнт пішов із стаціонару та зник.
Прикмети:
- зростом близько 180 см
- волосся коротке, темне
- при собі документів та телефону не має.
Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місцезнаходження зниклого просимо звертатись за телефонами: 102, 097-307-35-78 чи іншим зручним способом.
Читайте також: Дівчина, яка була заручницею в Газі в рідного батька, повернулася до Харкова
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна; Теги: зник, поліція, разыскивают;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пішов із лікарні та зник: на Харківщині шукають чоловіка»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2025 в 11:53;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В облуправлінні Нацполіції шукають Ігоря Роговенка – мешканця селища Мала Данилівка. ".