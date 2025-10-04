Live
  • Сб 04.10.2025
  • Харків  +18°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

Пішов із лікарні та зник: на Харківщині шукають чоловіка

Події 11:53   04.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пішов із лікарні та зник: на Харківщині шукають чоловіка

В облуправлінні Нацполіції шукають Ігоря Роговенка – мешканця селища Мала Данилівка. 

Ігор Роговенко 1977 року народження. Відомо, що чоловік зник 4 жовтня. Як повідомили у ГУ НП, до правоохоронців звернувся черговий лікар. Він повідомив, що пацієнт пішов із стаціонару та зник.

Прикмети:

  • зростом близько 180 см
  • волосся коротке, темне
  • при собі документів та телефону не має.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місцезнаходження зниклого просимо звертатись за телефонами: 102, 097-307-35-78 чи іншим зручним способом.

Читайте також: Дівчина, яка була заручницею в Газі в рідного батька, повернулася до Харкова

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Знімали порчу, а разом із нею й гроші: на харків’ян чекає суд за шахрайство
Знімали порчу, а разом із нею й гроші: на харків’ян чекає суд за шахрайство
04.10.2025, 12:45
Пішов із лікарні та зник: на Харківщині шукають чоловіка
Пішов із лікарні та зник: на Харківщині шукають чоловіка
04.10.2025, 11:53
“Акт геноциду”: удари по енергооб’єктах на Чернігівщині, Харківщина без світла
“Акт геноциду”: удари по енергооб’єктах на Чернігівщині, Харківщина без світла
04.10.2025, 11:06
Невідомий предмет вибухнув у руках у жителя Золочівщини
Невідомий предмет вибухнув у руках у жителя Золочівщини
04.10.2025, 10:30
Близько чотирьох тис абонентів на Харківщині залишилися без світла – Синєгубов
Близько чотирьох тис абонентів на Харківщині залишилися без світла – Синєгубов
04.10.2025, 09:07
Новини Харкова — головне 4 жовтня: бої на Харківщині, область без світла
Новини Харкова — головне 4 жовтня: бої на Харківщині, область без світла
04.10.2025, 09:17

Новини за темою:

26.09.2025
Пішла гуляти і не повернулась: дитину знайшли у під’їзді на Харківщині
07.08.2025
Втекла від матері: 11-річну дівчинку розшукали в Харкові
06.06.2025
Сестри пішли гуляти з хлопцями і зникли: тепер копи шукають хлопців
23.05.2025
У Харкові шукають чоловіка, який має проблеми з пам’яттю (фото, прикмети)
21.04.2025
На Харківщині шукали хлопця, який має проблеми з мовленням


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Пішов із лікарні та зник: на Харківщині шукають чоловіка»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2025 в 11:53;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В облуправлінні Нацполіції шукають Ігоря Роговенка – мешканця селища Мала Данилівка. ".