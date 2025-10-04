Ушел из больницы и пропал: на Харьковщине ищут мужчину

В облуправлении Нацполиции ищут Игоря Роговенко – жителя поселка Малая Даниловка.

Игорь Роговенко 1977 года рождения. Известно, что мужчина пропал 4 октября. Как сообщили в ГУ НП, к правоохранителям обратился дежурный врач. Он сообщил, что пациент ушел из стационара и пропал.

Приметы:

ростом около 180 см

волосы короткие, темные

при себе документов и телефона нет.

Уважаемые граждане, если вы владеете любой информацией о местонахождении пропавшего, просим обращаться по телефонам: 102, 097-307-35-78 или другим удобным способом.