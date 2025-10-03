Девушка, которая была заложницей в Газе у родного отца, вернулась в Харьков

К спасению 17-летней гражданки Украины Самиры, которую в Харькове ждали мама и братья, присоединились ГУР, МИД и нардеп Александр Бакумов.

Дети умоляли забрать их из Газы домой в Харьков

В истории, которая для харьковчанки Елены Ельминой началась в 2013 году, наконец-то стоит точка. Все ее дети: сыновья Жамаль и Ахмед и дочь Самира после 12-летней разлуки наконец-то дома. Последней в Украину вернулась младшая Самира, которую 29 сентября этого года эвакуировали с территории Сектора Газы, где она последние 1,5 года находилась фактически в качестве заложницы у родного отца.

На перроне Южного вокзала мать и дочь не сдерживают слез – ведь последний раз вживую они виделись 12 лет назад. Едва разомкнув объятия, Елена и Самира едут по магазинам – девушке срочно нужны одежда и обувь.

«Уже половину торгового центра скупили. Идем, держась за руки – ни мне, ни ей не хочется отпускать», – говорит Елена.

Летом 2013 года уже бывший муж Елены, гражданин Палестины, вывез обманом троих детей в Сектор Газы якобы попрощаться с больными бабкой и дедом. И остался там с малышами, почти полностью вычеркнув мать из их жизни. Женщина считает, что похищение детей он спланировал заранее. Елена не сдавалась. Обратилась к юристам, выиграла судебные дела во всех инстанциях – вплоть до международных. И вердикт был окончательный: бывший муж должен был вернуть ей детей. Но на территории Сектора Газы решений ни международного, ни, тем более, украинского суда не выполнили. После процесса юристы посоветовали женщине, которая с ума сходила от отчаяния, не терять связь с детьми и ждать. Все годы женщина присылала детям подарки на дни рождения: книги, конфеты, дочери — куклы.

«По местным обычаям там не празднуют дни рождения, так что это было напоминание обо мне. Иногда разрешали поговорить с детьми по телефону», – рассказывает Елена.

Пока дети не забыли еще материнский язык, каждое общение начиналось с просьб малышей забрать их домой. Елена обещала почти без надежды.

Отец отдал сыновей, но оставил в Газе дочь

Но судьба внесла свои коррективы – после массового теракта, устроенного террористами ХАМАС в Израиле 7 октября 2023, на территории Сектора Газа снова вспыхнула война. Просидев несколько месяцев под обстрелами и без нормального питания, бывший муж Елены вдруг согласился вернуть ей детей, которых не мог прокормить. И она с радостью согласилась. Но в январе 2024 года официальная эвакуация украинских граждан из Сектора Газы закончилась. На все запросы об эвакуации детей Елена получала отказы. За помощью она обратилась в редакцию МГ «Объектив».

Мы связались с посольством Украины в Государстве Израиль. Благодаря содействию чрезвычайного и полномочного посла Украины Евгения Корнийчука Жамаль, Ахмед и Самира Алабадла 10 января попали в список эвакуации. Украинские дипломаты говорят, что хотя история этих троих детей и их матери и ужасна, она типична и распространена в арабском мире.

Прошло 2,5 месяца, всех из списков на эвакуацию тщательно проверили военные разведки Израиля и Египта. И всем троим дали «добро» на выход из Газы. Но просто накануне эвакуации отец вдруг передумал отпускать с сыновьями 15-летнюю дочь. Как рассказывает Елена, дети умоляли его, Самира плакала, а она сама предлагала свою помощь и деньги. Но мужчина был непреклонен.

Поэтому в марте 2024 года Жамаль и Ахмед вернулись домой в Харьков. А их сестра осталась с отцом в палаточном городке, где были проблемы с питьевой водой, светом и питанием.

За несколько банок тушенки отец хотел отдать замуж дочь в Газе

Однако на этом история не завершилась. Через несколько недель после эвакуации ребят их отец позвонил Елене и предложил вывезти его, его новую жену и их детей и Самиру из Сектора Газы. А после эвакуации обещал вернуть наконец-то дочь матери – в обмен на его спасение. Елена только руками развела – все возможности для эвакуации иссякли, в Газе полным ходом шли бои.

Женщина снова обратилась с просьбой к украинским дипломатам, но те ничем не могли помочь. Ведь разрешение на эвакуацию остается за Израилем, который никак не мог получить от ХАМАС своих граждан, которых террористы держали в заложниках.

Несколько раз возникала призрачная надежда на спасение, когда враждующие стороны вот-вот должны были подписать соглашение. Но террористы каждый раз срывали все договоренности. Так прошло полтора года.

За это время бывший муж регулярно напоминал Елене о своем желании выйти из Газы, пользуясь украинским гражданством дочери. Мать рассказывает: время от времени он показывал дочь во время видеозвонка. А параллельно с этим принимал в палатке потенциальных женихов для Самиры, которые предлагали калым в несколько банок тушенки и пакет риса из гуманитарной помощи. Таких сватаний было семь за 1,5 года.

«Братья, когда узнали о женихах и ​​калыме из гуманитарки, были в шоке. Какое замужество, Самира сама еще ребенок. Ей нужно учиться. Парни всячески поддерживали сестру: после получения гражданства Украины оба устроились на работу. И заработанные деньги переводили Самире, чтобы она хотя бы могла купить себе что-нибудь поесть. Так она покупала, например, одну банку кукурузы и ела ее целый день», – рассказала Елена.

Запросы нардепа, письмо от посольства и проверки двух разведок

МГ «Объектив» все время следила за ситуацией, связывалось с украинским посольством в Израиле. В июле 2025 года редакция обратилась за помощью к харьковскому народному депутату Александру Бакумову, который уже был причастен к организации сложных случаев эвакуации. Тот направил депутатские обращения с просьбой об эвакуации Самиры в МИД, омбудсмену и ГУР.

Омбудсмен и МИД ответили, что делают все возможное и при первой возможности используют возможностью эвакуировать. ГУР хранило молчание.

И вдруг в середине августа Елена получила письмо от посольства Украины в Израиле, где просили указать всех тех, кто хотел бы эвакуироваться из Газы. Женщина не могла поверить своим глазам. Она направила всю информацию и выяснила, что ее дочь уже находится в отдельном списке нашего посольства. Ведь история Самиры, фактически ставшей заложницей у собственного отца, уникальна.

Все проверки военной разведки Израиля и Королевства Иордании, через чьи границы должны были везти палестинцев, для Самиры и семьи ее отца прошли без осложнений. Поэтому 29 сентября 17-летняя девушка наконец-то смогла отправиться к матери и братьям. В тот же день из Газы эвакуировали 57 человек, сообщило Посольство Украины в Израиле.

Израиль поддерживает эвакуацию палестинцев из сектора Газа

Израильтяне в принципе заинтересованы в том, чтобы как можно больше людей уехало из Сектора Газы, рассказывает МГ «Объектив» посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. По разным оценкам, после 7 октября 2023 года, с начала новой длительной войны, уехали около 700 тысяч человек.

«Итак, когда обострились боевые действия, Украина была не единственная, кто обратился с просьбой об эвакуации. И израильтяне одобрительно к этому отнеслись. Единственное, что на этот раз у нас маршрут был намного сложнее. Поскольку у израильтян напряженные отношения с Египтом, предложили вывезти людей транзитом через территорию Израиля в Иорданию», — объясняет Корнийчук.

Когда украинские дипломаты сообщили, что планируют эвакуацию из Газы, к ним присоединились с подобной миссией британцы, итальянцы, немцы и ирландцы. После прохождения КПП автобусы с гражданами этих стран и их палестинскими родственниками отправились через Израиль в Иорданию.

«На этот раз мы вывезли не только наших граждан, но и их членов семей со стороны палестинцев, чего пытались избегать в предыдущие разы. Но на этот раз я сам настаивал на том, чтобы родственникам граждан Украины выдали гуманитарные визы. 29 сентября мы вывезли 13 граждан Палестины», — отметил господин посол.

У контрразведки Израиля оказалось немало вопросов к отцу Самире

Иорданцы существенно усложнили процедуру согласования тех, кого должны были эвакуировать, говорит Корнийчук. Поскольку требовали все документы заранее — даже те, что обычно выдают прямо на границе.

«Мы фактически за день до эвакуации получили разрешение от Иордании, что они пропустят эвакуационные автобусы через свою территорию. А дальше нам традиционно помогло ГУР. Я лично участвовал в этой эвакуации, потому что она была сложной. И я волновался, чтобы мы ничего не провалили в последнюю минуту. На пункте пропуска Керем-Шолом мы встретили людей. К сожалению, вышла только половина из подававшихся на эвакуацию. Там были безумные обстрелы в этот день. Из четырех маршрутов автобусов внутри Газы работали всего два – из-за завалов домов и разбитых дорог физически не смогли вывезти людей на территорию. Среди эвакуированных два человека были ранены: один с ожогами, у другого серьезный сердечный приступ и травмы», — рассказал посол.

Относительно Самиры, когда она и ее отец перешли КПП, девушку пропустили. А мужчину быстро забрали представители ШАБАК – оказалось, что у контрразведки есть к нему вопросы.

Нардеп надеялся на успешное возвращение девушки

Узнав, что Самиру успешно эвакуировали из Газы, Александр Бакумов не сдерживал радости. Признается, что ожидал успеха, потому что МИД и ГУР успешно провели уже не одну эффективную операцию за пределами территории Украины, связанную с защитой наших граждан.

«Эта история стала особенной для меня, потому что она касалась не просто граждан Украины, а нашей землячки, харьковчанки. И для меня было важно стать тем коммуникационным мостиком между людьми, оказавшимися в ужасных жизненных обстоятельствах, и теми компетентными органами власти, которые смогли им помочь. Мы начали этот трек, и были проведены ответные мероприятия из МИД, из ГУР. И я вам благодарен, что вы меня проинформировали об этой истории, об этих обстоятельствах, и что мы с вами находились в постоянной связи, в постоянном обмене информации и таким образом смогли профессионально проделать свою работу», — подчеркнул Александр Бакумов в комментарии МГ «Объектив».

Сейчас Самира адаптируется к новой жизни рядом с братьями. Они помогут ей выучить язык, привыкнуть к традициям светской страны и наконец выбрать свой путь в жизни.