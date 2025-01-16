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Парламент пригласит силовые комитеты, чтобы обсудить ситуацию с ТЦК в Харькове

Общество 18:33   16.01.2025
Оксана Якушко
Парламент пригласит силовые комитеты, чтобы обсудить ситуацию с ТЦК в Харькове Скриншот

После выступления нардепа Александра Бакумова в ВР силовые комитеты пригласят на совместное заседание для обсуждения мобилизации.

Об этом Александр Бакумов сообщил в своем телеграм-канале.

«Парламент поддержал внесенное мною процедурное предложение. В частности, Комитету Нацбезопасности и Правоохранительному комитету поручили провести совместное заседание и заслушать по этому вопросу ответственных субъектов», – рассказал Бакумов.

Видео: Александр Бакумов

Накануне нардеп Александр Бакумов выступил в ВР, где рассказал о мобилизации в Харькове. В частности, он проинформировал коллег о работе ТЦК в городе.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 18:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После выступления нардепа Александра Бакумова в ВР силовые комитеты пригласят на совместное заседание для обсуждения мобилизации.".