Парламент пригласит силовые комитеты, чтобы обсудить ситуацию с ТЦК в Харькове
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После выступления нардепа Александра Бакумова в ВР силовые комитеты пригласят на совместное заседание для обсуждения мобилизации.
Об этом Александр Бакумов сообщил в своем телеграм-канале.
«Парламент поддержал внесенное мною процедурное предложение. В частности, Комитету Нацбезопасности и Правоохранительному комитету поручили провести совместное заседание и заслушать по этому вопросу ответственных субъектов», – рассказал Бакумов.
Видео: Александр Бакумов
Накануне нардеп Александр Бакумов выступил в ВР, где рассказал о мобилизации в Харькове. В частности, он проинформировал коллег о работе ТЦК в городе.
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- Категории: Общество, Политика, Украина, Харьков; Теги: Александр Бакумов, Верховная Рада, комитет ВРУ, нардеп, парламент;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 18:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После выступления нардепа Александра Бакумова в ВР силовые комитеты пригласят на совместное заседание для обсуждения мобилизации.".