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ВСУ: такого штурма здесь еще не было – РФ наступала на севере Харьковщины

Фронт 11:50   16.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
ВСУ: такого штурма здесь еще не было – РФ наступала на севере Харьковщины Скриншот

О нетипичном для Харьковского направления наступлении РФ сообщил пресс-секретарь 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин в эфире «Суспільне. Студія».

Он уточнил, что в целом ситуация на севере Харьковщины стабильная, хотя и тяжелая. Атаки россиян ВСУ отбивают регулярно – практически ежедневно украинские защитники сдерживают пехотные штурмы врага.

«Постоянные накаты на наши позиции, поиск слабого места. Но в большинстве схема отрабатывается так: набрасывается пехота под прикрытием артиллерии, затем ищутся другие места и прочее. Но недавно были очень серьезные механизированные штурмы, мы писали, что уничтожено 20 единиц техники за один день. Это было просто крупное механизированное наступление с пехотой, техникой под прикрытием артиллерии, авиации. То есть, они пытаются уже и до этого доходить. Хотя последние полгода они сильно берегут технику», – отметил Бородин.

Механизированные штурмы фиксируют на Харьковском направлении 2-3 раза в месяц. Однако настолько масштабный – огромная редкость для этого участка фронта, акцентировал пресс-секретарь.

«Даже вспомнить не могу, чтобы он был когда-то такого плана», – добавил он.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 11:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О нетипичном для Харьковского направления наступлении РФ сообщил пресс-секретарь 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин в эфире «Суспільне. Студія».".