ВСУ: такого штурма здесь еще не было – РФ наступала на севере Харьковщины
О нетипичном для Харьковского направления наступлении РФ сообщил пресс-секретарь 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин в эфире «Суспільне. Студія».
Он уточнил, что в целом ситуация на севере Харьковщины стабильная, хотя и тяжелая. Атаки россиян ВСУ отбивают регулярно – практически ежедневно украинские защитники сдерживают пехотные штурмы врага.
«Постоянные накаты на наши позиции, поиск слабого места. Но в большинстве схема отрабатывается так: набрасывается пехота под прикрытием артиллерии, затем ищутся другие места и прочее. Но недавно были очень серьезные механизированные штурмы, мы писали, что уничтожено 20 единиц техники за один день. Это было просто крупное механизированное наступление с пехотой, техникой под прикрытием артиллерии, авиации. То есть, они пытаются уже и до этого доходить. Хотя последние полгода они сильно берегут технику», – отметил Бородин.
Механизированные штурмы фиксируют на Харьковском направлении 2-3 раза в месяц. Однако настолько масштабный – огромная редкость для этого участка фронта, акцентировал пресс-секретарь.
«Даже вспомнить не могу, чтобы он был когда-то такого плана», – добавил он.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: рф, Харьковское направление, харьковщина, штурмы;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 11:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О нетипичном для Харьковского направления наступлении РФ сообщил пресс-секретарь 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин в эфире «Суспільне. Студія».".