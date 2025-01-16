ЗСУ: такого штурму тут ще не було – РФ наступала на півночі Харківщини
Про нетиповий для Харківського напрямку наступ РФ повідомив прессекретар 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Бородін в етері “Суспільне. Студія”.
Він уточнив, що загалом ситуація на півночі Харківщини стабільна, хоч і важка. Атаки росіян ЗСУ відбивають регулярно – практично щодня українські захисники стримують піхотні штурми ворога.
“Постійні накати на наші позиції, пошук слабкого місця. Але в більшості схема відпрацьовується така, що накидається піхота під прикриттям артилерії, потім шукаються інші місця і таке інше. Але нещодавно були дуже серйозні механізовані штурми, ми про це писали, що знищено 20 одиниць техніки за один день. Це був просто крупний механізований наступ із піхотою, технікою під прикриттям артилерії, авіації. Тобто, вони намагаються вже і до цього доходити. Хоча останні пів року вони сильно бережуть техніку”, – зазначив Бородін.
Механізовані штурми фіксують на Харківському напрямку 2-3 рази на місяць. Проте настільки масштабний – величезна рідкість для цієї ділянки фронту, наголосив прессекретар.
“Навіть згадати не можу, щоб він колись такого плану був”, – додав він.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: рф, харківщина, Харьковское направление, штурмы;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2025 в 11:50;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про нетиповий для Харківського напрямку наступ РФ повідомив прессекретар 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Бородін в етері “Суспільне. Студія”.".