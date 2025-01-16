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Недопустив окупацію: за що житель Харкова отримав орден від Сирського

Суспільство 10:52   16.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Недопустив окупацію: за що житель Харкова отримав орден від Сирського Фото: Харківський ОТЦК та СП

Про те, що захисник із Харківщини отримав орден “За мужність” другого ступеня від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, розповіли у Харківському ОТЦК та СП.

Нагороду отримав майор Юрій Бортнік. Чоловік народився у Балаклії, але потім переїхав до Харкова. Після початку повномасштабної війни його призвали на службу до ЗСУ.

У липні 2024 року, пишуть у ОТЦК та СП, військовий здійснив героїчний вчинок, який змінив хід бою в районі Часового Яру на Донеччині.

Майор Бортнік оперативно розгорнув підрозділи на стратегічних позиціях, чітко спланувавши їх розташування. Завдяки його командуванню, підрозділи зупинили наступ ворога, завдавши значних втрат у живій силі та техніці, включно зі знищенням кількох бронетанкових колон“, – пояснили в ОТЦК та СП.

Завдяки цьому, додали, ворог не зміг захопити українські території. Крім того, інші військові ЗСУ вийшли з бою живими. Таким чином, дії Бортніка стали важливою частиною успіху цієї оборонної операції.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2025 в 10:52;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що захисник із Харківщини отримав орден “За мужність” другого ступеня від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, розповіли у Харківському ОТЦК та СП.".