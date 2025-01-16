Недопустив окупацію: за що житель Харкова отримав орден від Сирського
Про те, що захисник із Харківщини отримав орден “За мужність” другого ступеня від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, розповіли у Харківському ОТЦК та СП.
Нагороду отримав майор Юрій Бортнік. Чоловік народився у Балаклії, але потім переїхав до Харкова. Після початку повномасштабної війни його призвали на службу до ЗСУ.
У липні 2024 року, пишуть у ОТЦК та СП, військовий здійснив героїчний вчинок, який змінив хід бою в районі Часового Яру на Донеччині.
“Майор Бортнік оперативно розгорнув підрозділи на стратегічних позиціях, чітко спланувавши їх розташування. Завдяки його командуванню, підрозділи зупинили наступ ворога, завдавши значних втрат у живій силі та техніці, включно зі знищенням кількох бронетанкових колон“, – пояснили в ОТЦК та СП.
Завдяки цьому, додали, ворог не зміг захопити українські території. Крім того, інші військові ЗСУ вийшли з бою живими. Таким чином, дії Бортніка стали важливою частиною успіху цієї оборонної операції.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2025 в 10:52;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що захисник із Харківщини отримав орден “За мужність” другого ступеня від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, розповіли у Харківському ОТЦК та СП.".