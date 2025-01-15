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Стан здоров’я двох харків’ян, яких повернули з полону РФ, важкий

Суспільство 18:11   15.01.2025
Оксана Якушко
Стан здоров’я двох харків’ян, яких повернули з полону РФ, важкий

Сьогодні, 15 січня, повернули з полону РФ прикордонника, який захищав Харківщину, та гвардійця, який боронив Маріуполь, повідомили у Нацгвардії Схід.

«Стан здоров’я хлопців — важкий. Після перетину кордону їх негайно госпіталізували. Зараз за їхнє здоровʼя та реабілітацію боротимуться медики. Гвардійця чекали рідні з травня 2022, прикордонника — з літа 2023 року», – зазначили в Нацгвардії.

Нагадаємо, вдень 15 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що з полону РФ вдалося повернути ще 25 українців. Наймолодшому звільненому – 24 роки. Найстаршому – 60, зазначили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 18:11;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 15 січня, повернули з полону РФ прикордонника, який захищав Харківщину, та гвардійця, який боронив Маріуполь, повідомили у Нацгвардії Схід.".