Состояние здоровья двоих харьковчан, которых вернули из плена РФ, тяжелое

Сегодня, 15 января, вернули из плена РФ пограничника, защищавшего Харьковщину, и гвардейца, защищавшего Мариуполь, сообщили в Нацгвардії Схід.

«Состояние здоровья ребят тяжелое. После пересечения границы их немедленно госпитализировали. Сейчас за здоровье и реабилитацию будут бороться медики. Гвардейца ждали родные с мая 2022 года, пограничника с лета 2023 года», — отметили в Нацгвардии.

Напомним, днем ​​15 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из плена РФ удалось вернуть еще 25 украинцев. Самому молодому освобожденному – 24 года. Самому старшему – 60, отметили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.