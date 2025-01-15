Состояние здоровья двоих харьковчан, которых вернули из плена РФ, тяжелое
Фото: Нацгвардія Схід
Сегодня, 15 января, вернули из плена РФ пограничника, защищавшего Харьковщину, и гвардейца, защищавшего Мариуполь, сообщили в Нацгвардії Схід.
«Состояние здоровья ребят тяжелое. После пересечения границы их немедленно госпитализировали. Сейчас за здоровье и реабилитацию будут бороться медики. Гвардейца ждали родные с мая 2022 года, пограничника с лета 2023 года», — отметили в Нацгвардии.
Напомним, днем 15 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из плена РФ удалось вернуть еще 25 украинцев. Самому молодому освобожденному – 24 года. Самому старшему – 60, отметили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: военнопленные, нацгвардия, плен, пленный, рф, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 18:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 15 января, вернули из плена РФ пограничника, защищавшего Харьковщину, и гвардейца, защищавшего Мариуполь, сообщили в Нацгвардии Схід.".