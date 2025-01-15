25 украинцев вернулись домой из плена РФ, среди них – защитники Харьковщины

Первый обмен пленными состоялся в 2025 году. Из плена РФ удалось вернуть еще 25 украинцев.

Об этом днем ​​15 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня домой, в Украину, возвращаются еще 25 наших людей. Это наши военные и гражданские. В их числе защитники Мариуполя и «Азовстали», а также нашей Харьковщины, Донбасса, Запорожья, Херсонщины. Парни имеют тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь», – написал президент.

Министр МВД Игорь Клименко уточнил, что из плена удалось вернуть домой двух бойцов системы МВД: пограничника, защищавшего Харьковщину, и гвардейца — участника обороны Мариуполя.

«Состояние здоровья ребят тяжелое. После пересечения границы их немедленно госпитализировали. Сейчас за здоровье и реабилитацию будут бороться медики. Гвардейца ждали родные с мая 2022 года, пограничника – с лета 2023 года», — написал Клименко.

Самому молодому освобожденному – 24 года. Самому старшему – 60, отметили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

«Раненые имеют, в частности, потерю зрения, ампутации конечностей, сложные шаровые ранения и последствия минно-взрывных травм. Среди болезней — туберкулез, онкология, гангрена, что свидетельствует о тех условиях, в которых приходится находиться нашим людям», — говорится в сообщении.