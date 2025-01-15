Live
  • Ср 15.01.2025
  • Харьков  +0°С
  • USD 42.27
  • EUR 43.32

25 украинцев вернулись домой из плена РФ, среди них – защитники Харьковщины

Общество 15:12   15.01.2025
Виктория Яковенко
25 украинцев вернулись домой из плена РФ, среди них – защитники Харьковщины Фото: Владимир Зеленский

Первый обмен пленными состоялся в 2025 году. Из плена РФ удалось вернуть еще 25 украинцев.

Об этом днем ​​15 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня домой, в Украину, возвращаются еще 25 наших людей. Это наши военные и гражданские. В их числе защитники Мариуполя и «Азовстали», а также нашей Харьковщины, Донбасса, Запорожья, Херсонщины. Парни имеют тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь», – написал президент.

Министр МВД Игорь Клименко уточнил, что из плена удалось вернуть домой двух бойцов системы МВД: пограничника, защищавшего Харьковщину, и гвардейца — участника обороны Мариуполя.

«Состояние здоровья ребят тяжелое. После пересечения границы их немедленно госпитализировали. Сейчас за здоровье и реабилитацию будут бороться медики. Гвардейца ждали родные с мая 2022 года, пограничника – с лета 2023 года», — написал Клименко.

Самому молодому освобожденному – 24 года. Самому старшему – 60, отметили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

«Раненые имеют, в частности, потерю зрения, ампутации конечностей, сложные шаровые ранения и последствия минно-взрывных травм. Среди болезней — туберкулез, онкология, гангрена, что свидетельствует о тех условиях, в которых приходится находиться нашим людям», — говорится в сообщении.

вернулись из плена
Фото: Владимир Зеленский
вернулись из плена
Фото: Владимир Зеленский
вернулись из плена
Фото: Владимир Зеленский
вернулись из плена
Фото: Владимир Зеленский
вернулись из плена
Фото: Владимир Зеленский
вернулись из плена
Фото: Владимир Зеленский

Читайте также: Массированный удар, по Украине выпустили 117 целей: что известно

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Момент авиаударов по громаде под Харьковом попал на камеру – видео
Момент авиаударов по громаде под Харьковом попал на камеру – видео
15.01.2025, 13:05
Новости Харькова — главное за 15 января: масштабная атака, наши — дома
Новости Харькова — главное за 15 января: масштабная атака, наши — дома
15.01.2025, 15:16
Массированная ракетная атака – Синегубов рассказал, куда прилетело утром
Массированная ракетная атака – Синегубов рассказал, куда прилетело утром
15.01.2025, 08:42
Терехов отмечает день рождения. Как поздравляют мэра Харькова
Терехов отмечает день рождения. Как поздравляют мэра Харькова
14.01.2025, 16:22
Что происходит в пострадавшем от пожара сосновом бору на Журавлевке (фото)
Что происходит в пострадавшем от пожара сосновом бору на Журавлевке (фото)
15.01.2025, 14:55
25 украинцев вернулись домой из плена РФ, среди них – защитники Харьковщины
25 украинцев вернулись домой из плена РФ, среди них – защитники Харьковщины
15.01.2025, 15:12

Новости по теме:

16:24
Дрон-ракета «Пекло»: СОУ передали первую партию – Зеленский (видео)
21:05
Зеленский встретился с защитниками Купянска, чтобы наградить их
18:24
Зеленский заехал в Купянск Харьковской области поздравить сержантов 📹
18:18
Харьковчанин Ширяев, воюющий в Курской области, стал Героем Украины
20:49
«Я приеду». Трамп пообещал Зеленскому посетить Украину

Вы читали новость: «25 украинцев вернулись домой из плена РФ, среди них – защитники Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 15:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый обмен пленными состоялся в 2025 году. Из плена РФ удалось вернуть еще 25 украинцев.".