25 українців повернулися додому з полону РФ, серед них – захисники Харківщини
Перший обмін полоненими відбувся у 2025 році. З полону РФ вдалося повернути ще 25 українців.
Про це вдень 15 січня повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Сьогодні додому, в Україну, повертаються ще 25 наших людей. Це наші військові і цивільні. Серед них захисники Маріуполя й «Азовсталі», а також нашої Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Хлопці мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу», – написав президент.
Міністр МВС Ігор Клименко уточнив, що з полону вдалося повернути додому двох бійців системи МВС: прикордонника, який боронив Харківщину, та гвардійця – учасника оборони Маріуполя.
«Стан здоров’я хлопців — важкий. Після перетину кордону їх негайно госпіталізували. Зараз за їхнє здоровʼя та реабілітацію боротимуться медики. Гвардійця чекали рідні з травня 2022, прикордонника — з літа 2023 року», – написав Клименко.
Наймолодшому звільненому – 24 роки. Найстаршому – 60, зазначили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
«Поранені мають зокрема втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед хвороб – туберкульоз, онкологія, гангрена, що промовисто свідчить про ті умови, в яких доводиться перебувати нашим людям», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 15:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший обмін полоненими відбувся у 2025 році. З полону РФ вдалося повернути ще 25 українців.".