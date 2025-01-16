Предотвратил оккупацию: за что житель Харькова получил орден от Сырского
О том, что защитник из Харьковщины получил орден «За мужество» второй степени от Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, рассказали в Харьковском ОТЦК и СП.
Награду получил майор Юрий Бортник. Мужчина родился в Балаклее, но потом переехал в Харьков. После начала полномасштабной войны его призвали на службу в ВСУ.
В июле 2024 года, пишут в ОТЦК и СП, военный совершил героический поступок, который изменил ход боя в районе Часового Яра в Донецкой области.
«Майор Бортник оперативно развернул подразделения на стратегических позициях, четко спланировав их расположение. Благодаря его командованию, подразделения остановили наступление врага, нанеся значительные потери в живой силе и технике, включая уничтожение нескольких бронетанковых колонн», – объяснили в ОТЦК и СП.
Благодаря этому, добавили, враг не смог захватить украинские территории. Кроме того, другие военные ВСУ вышли из боя живыми. Таким образом, действия Бортника стали важной частью успеха данной оборонительной операции.
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- • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 10:52;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что защитник из Харьковщины получил орден «За мужество» второй степени от Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, рассказали в Харьковском ОТЦК и СП.".