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Парламент запросить силові комітети, щоб обговорити ситуацію з ТЦК у Харкові

Політика 18:33   16.01.2025
Оксана Якушко
Парламент запросить силові комітети, щоб обговорити ситуацію з ТЦК у Харкові

Після виступу нардепа Олександра Бакумова у ВР силові комітети запросять на спільне засідання для обговорення мобілізації.

Про це Олександр Бакумов повідомив у своєму телеграм-каналі.

«Парламент підтримав внесену мною процедурну пропозицію. Зокрема, Комітету Нацбезпеки та Правоохоронному комітету доручили провести спільне засідання і заслухати з цього питання відповідальних субʼєктів», – розповів Бакумов.

Відео: Олександр Бакумов

Напередодні нардеп Олександр Бакумов виступив у ВР, де розповів про мобілізацію у Харкові .

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2025 в 18:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після виступу нардепа Олександра Бакумова у ВР силові комітети запросять на спільне засідання для обговорення мобілізації.".