Парламент запросить силові комітети, щоб обговорити ситуацію з ТЦК у Харкові
Після виступу нардепа Олександра Бакумова у ВР силові комітети запросять на спільне засідання для обговорення мобілізації.
Про це Олександр Бакумов повідомив у своєму телеграм-каналі.
«Парламент підтримав внесену мною процедурну пропозицію. Зокрема, Комітету Нацбезпеки та Правоохоронному комітету доручили провести спільне засідання і заслухати з цього питання відповідальних субʼєктів», – розповів Бакумов.
Відео: Олександр Бакумов
Напередодні нардеп Олександр Бакумов виступив у ВР, де розповів про мобілізацію у Харкові .
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- Категорії: Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: Александр Бакумов, Верховная Рада, комитет ВРУ, нардеп, парламент;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2025 в 18:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після виступу нардепа Олександра Бакумова у ВР силові комітети запросять на спільне засідання для обговорення мобілізації.".