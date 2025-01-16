Парламент запросить силові комітети, щоб обговорити ситуацію з ТЦК у Харкові

Після виступу нардепа Олександра Бакумова у ВР силові комітети запросять на спільне засідання для обговорення мобілізації.

Про це Олександр Бакумов повідомив у своєму телеграм-каналі.

«Парламент підтримав внесену мною процедурну пропозицію. Зокрема, Комітету Нацбезпеки та Правоохоронному комітету доручили провести спільне засідання і заслухати з цього питання відповідальних субʼєктів», – розповів Бакумов.

Відео: Олександр Бакумов

Напередодні нардеп Олександр Бакумов виступив у ВР, де розповів про мобілізацію у Харкові .