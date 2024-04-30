Как харьковчан эвакуировали из Газы. Битва украинских дипломатов (видео, фото)

«Я даже и не надеялся, что этих пацанов отпустят», — признался корреспондент МГ «Объектив» руководитель отделения посольства Украины при Палестинской Национальной Администрации Максим Тёкин. Как «вытащили» из Палестины сыновей харьковчанки, о том, как родственники палестинцев шантажировали дипломатов и впечатления спасенных от военного Харькова – в материале.

Харьков поразил не взрывами, а новыми зданиями

История воссоединения сыновей, похищенных отцом-палестинцем, с матерью-харьковчанкой после 10 лет жизни врозь – готовый сюжет для остросюжетного фильма. Тем более что ожидаемая встреча стала возможной только после кровавой атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. А еще большего драматизма этой истории добавляет настоящая битва украинских дипломатов, которая для широкой общественности осталась невидимой.

С двумя большими плюшевыми медведями в руках Елена Ельмина терпеливо ждет на харьковском перроне, когда ее сыновья выйдут из вагона одесского поезда. Это последний этап в их эвакуационном пути из сектора Газа. Еще мгновение – и вот она, встреча, которой женщина ждала более 10 лет. Елена крепко обнимает 19-летнего Ахмеда – и не отпускает его несколько минут. Рядом старший Жамаль терпеливо ждет.

Этой встрече предшествовали годы вынужденной разлуки – отец обманом вывез в Газу троих детей, рожденных в Украине, мол, надо попрощаться с пожилыми бабушкой и дедушкой. С тех пор ребята с Еленой не виделись.

«Для них это возвращение домой. В первый день после приезда они перебирали игрушки, с которыми играли в детстве. Ходили в лес, который часто посещали школьниками. Ребята сейчас много спят, потому что дома тепло и безопасно», — говорит Елена.

Харьков поразил молодых людей не войной, а тем, как он разросся за 10 лет.

«Новые постройки!» — восхищенно говорит Жамаль о высотках, блестящих торговых центрах и просторных супермаркетах.

Заново учат родной язык

С сыновьями Елена общается на миксе английского и арабского языков. Русский и украинский парни забыли за годы жизни на Ближнем Востоке – это была принципиальная позиция их отца не разговаривать с детьми на языке жены. Так что Елене ничего не оставалось, как стать полиглотом. Сейчас ребята со школьными прописями заново учат кириллицу.

Кроме языка, вспоминают и вкусы – на вопрос, что им приготовить, они еще в поезде сообщили матери: оливье.

«Ахмед написал с ошибками, поэтому мы не могли понять, что именно они просят. Сначала подумали, что оливки. Но я в тот день много разных блюд приготовила, и на всякий случай – «ведро» этого салата. И когда они увидели его в холодильнике, больше ничего не стали есть. Сказали, что для них это вкус детства. Когда они были в Газе, друг Ахмеда нашел рецепт в гугле, ребята попытались приготовить салат, но вкус был другим», – рассказывает Елена.

За месяц, что ребята в Украине, Елена узнала, как отец настраивал детей против нее: рассказывал сыновьям, что это она покинула сыновей и дочь, что планирует снова выйти замуж. Хотя сам 9 месяцев после вывоза детей за границу не разрешал им с матерью даже по телефону разговаривать, как она об этом не умоляла.

Выяснилось, что отец за годы жизни на Ближнем Востоке ни копейки не потратил на лечение зубов ребят. Или их образование – знания ограничиваются только теми, что давали в школе, парни даже водительских прав не имеют. Да и на продуктах «глава семейства» экономил – вареные яйца ребята считают деликатесом, потому что видели их в Газе раз на месяц. Хотя деньги у отца были, но тратил их на собственные нужды.

«После посещения кинотеатра в Харькове ребята расплакались. Мы пошли на четвертую часть мультфильма «Панда Кунг-фу», первую они посмотрели перед тем, как отец их вывез. И всего этого они были лишены 10 лет», – с болью констатирует Елена.

Как будто все 10 лет ребята были не сыновьями, а скорее пленниками в Газе.

Сейчас молодые люди делают украинские документы и мечтают о дальнейшем образовании. 20-летний Ахмед хочет учиться медицине, а 19-летнему Жамалю еще нужно окончить школу.

Разведка Израиля дважды сокращала список эвакуации

Елена и ее сыновья несколько месяцев ждали эвакуации. Все это время за кулисами шли настоящие дипломатические баталии, о которых рядовые украинцы даже не догадываются.

Итак, в начале 2024 года редакция МГ «Объектив» связалась с посольством Украины в Государстве Израиль. Благодаря содействию чрезвычайного и полномочного посла Украины Евгения Корнийчука Жамаль, Ахмед и Самира Алабадла 10 января попали в список эвакуации из Сектора Газы. Они родились в Харькове и имели право на возвращение домой. Следующий шаг – список из 96 человек должна была согласовать военная разведка Израиля. Без этого Египет не пропускает палестинцев на свою территорию. Из списка израильтяне методично удаляют всех, кто участвовал в резне 7 октября и имеет хоть какое-то, даже виртуальное отношение к террористам ХАМАС.

«Один этап эвакуации предполагает участие трех учреждений. Сбор информации о людях и формирование списка – это делали мы, отделения в Палестине. Согласование списка с Израилем – это работа посольства Украины в Израиле. И работа непосредственно на границе, оформление документов после эвакуации – это выполняет посольство Украины в Арабской республике Египет», — перечисляет этапы руководитель отделения посольства Украины при Палестинской национальной администрации Максим Тёкин.

Первоначальный список третьего этапа эвакуации израильтяне сократили до 70 человек, а затем, накануне выхода из Газы, уменьшили его уже до 50 человек. Но, несмотря на все этапы проверки со стороны спецслужб Израиля, к детям Елены не возникло вопросов.

«Честно говоря, я даже и не надеялся, что этих пацанов отпустят, потому что у них возраст – 18-19 лет. Израильтяне сразу подозревают, что молодые мужчины связаны с ХАМАСом, у которого есть тренировоночные лагеря в Газе. Разведка фиксирует, если мужчины появляются на какой-нибудь анти-израильской демонстрации – за такое сразу минус из списка. Но, слава Богу, оказалось, что ребята ни к чему не причастны, поэтому израильтяне их очень легко отдали на эвакуацию. Пожалуй, мама их хорошо воспитала дистанционно», — подчеркнул консул.

Дипломатические баталии

По мнению Тёкина, самой сложной была первая эвакуация – тогда еще не был отработан механизм, не налажен контакт с израильтянами и украинским сообществом в Газе.

Противоположного мнения придерживается посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

«С каждым этапом эвакуацию организовывать тяжелее, а не легче. Все страны уже завершили этот процесс, никто не производил три этапа эвакуации. Сделали один — кто уехал, тот уехал. И потому израильтян это уже начало раздражать. Нам было трудно объяснить им, почему в списках те же люди, которые получили разрешение на выезд еще 3-4 месяца назад, но не воспользовались им», — объясняет реакцию израильтян Корнийчук.

«И меня в этой ситуации удивляло откровенное упрямство наших граждан, которые, несмотря на предупреждения, все равно пытались манипулировать, и рассказывали, что не выйдут без мужа или без сына, которого не выпускают. Хотя речь шла о больших семьях, где 5-7 человек получали разрешение, а один человек не имел его. И в результате кто-то уехал с третьего раза, а кто-то не уехал вообще. Если у нас нет возможности повлиять на ситуацию, мы предлагаем то, что мы можем. И лучше из 10 спасти восемь или девять человек, чем не спасти никого. Во многих ситуациях наши граждане отказывались уезжать или делали это в последнюю минуту, настаивая на том, чтобы выпустили тех, кому запретили выезд», — рассказывает посол Украины в Израиле.

Подавляющее большинство эвакуированных из Газы, около 40 граждан, уехали в Украину, но не все. Кто-то остался в Египте, кто-то направился в арабские страны, часть граждан задержалась в Молдове, рассказывает Корнийчук.

Посол Украины надеется, что на третьем этапе эвакуация из сектора Газа закончилась. Ведь на согласование последнего списка с израильтянами ушло почти 2,5 месяца.

Дочь стала заложницей

Спустя несколько недель после возвращения Ахмеда и Жамаля в Украину их отец вдруг вышел на связь. Мужчина заявил, что он согласится отдать 15-летнюю дочь Самиру родной матери, если его вместе с семьей бывшая жена вывезет из Сектора Газы – как родственника украинского гражданина.

Самира должна была уехать вместе с братьями, она была в списках для эвакуации, но в последний день отец резко передумал отпускать ее.

Девушка и братья умоляли отца, просила отпустить дочь и Елена, предлагала деньги и помощь для эвакуации, но тщетно – палестинец стоял на своем.

Сначала предполагали, что мужчина по религиозным соображениям передумал, ведь после возвращении в Газу он стал муэдзином. Но после ультиматума стало ясно, что араб решил использовать свою дочь в качестве заложницы и билета на свободу. Каким при нынешних обстоятельствах он вряд ли сможет воспользоваться. Ведь в ближайшие дни ожидают, что Армия обороны Израиля начнет наземную операцию на юге сектора Газа, в городе Рафах, где находятся палестинские беженцы.