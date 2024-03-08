Двое харьковчан среди 59 граждан, которых из Сектора Газа эвакуировала Украина

7-8 марта состоялся очередной этап эвакуации граждан Украины из Сектора Газа, сообщило посольство Украины в Израиле.

«Через КП Рафах на территорию Египта вывели 59 наших граждан и членов их семей (детей – 15, женщин – 37, мужчин – 8). Благодаря усилиям представителей ГУР МО Украины и дипломатических работников посольств Украины в Израиле и Египте эвакуация прошла успешно. Граждане находятся в гостинице на территории Египта, в ближайшее время их перевезут в Украину», — сообщило посольство.

Среди 59 граждан были и дети харьковчанки Елены Ельминой – 20-летний Жамаль и 19-летний Ахмед, которых вместе с сестрой Самирой их отец обманом вывез в Сектор Газа более 10 лет назад – и не позволил больше быть с матерью.

Пять месяцев они находились в лагере беженцев на берегу моря. Когда все страны приступили к эвакуации своих находившихся в Газе граждан, бывший муж Елены не спешил отправить детей к родной матери. Но еды на всех членов семьи не хватало, поэтому в конце концов отец согласился на то, чтобы дети из первого брака вышли из Сектора Газы.

Редакция МГ «Объектив» связалась с посольством Украины в Государстве Израиль. Благодаря содействию чрезвычайного и полномочного посла Украины Евгения Корнийчука Жамаль, Ахмед и Самира Алабадла 10 января попали в список эвакуации. В списке было около сотни граждан Украины.

Неделю назад военная разведка Моссад согласовала список, добрив 74 человека из него. Тех, кому отказали в праве на эвакуацию, израильские спецслужбы подозревают в содействии террористам Хамас.

7 марта парни вышли из Сектора Газы, где идут боевые действия. 15-летнюю дочь Самира ее отец в последнюю минуту отказался отпускать.