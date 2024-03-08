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Двоє харків’ян серед 59 громадян, яких з Сектору Гази евакуювала Україна

Світ 22:31   08.03.2024
Оксана Якушко
Двоє харків’ян серед 59 громадян, яких з Сектору Гази евакуювала Україна

7-8 березня відбувся черговий етап евакуації громадян України із Сектору Гази, повідомило посольство України в Ізраїлі.

«Через КП Рафах на територію Єгипту вивели 59 наших громадян та членів їх сімей (дітей – 15 , жінок – 37, чоловіків – 8 ). Завдяки зусиллям представників ГУР МО України та дипломатичних працівників посольств України в Ізраїлі та Єгипті, евакуація пройшла успішно. Громадяни розміщені у готелі на території Єгипту, найближчим часом їх перевезуть до України», – повідомило посольство.

Серед 59 громадян були й діти харків’янки Олени Єльміної – 20-річний Жамаль і 19-річний Ахмед, яких рідний батько обманом вивіз до Сектора Гази понад 10 років тому – і не дозволив більше бути з матір’ю.

П’ять місяців хлопці перебували у таборі біженців на березі моря. Коли усі країни розпочали евакуацію своїх громадян, які перебували у Газі, колишній чоловік Олени не поспішав відправити дітей до рідної матері. Але їжі на усіх членів родини не вистачало, тож зрештою батько погодився на те, щоб діти від першого шлюбу вийшли з Сектора Гази.

Редакція МГ «Об’єктив» зв’язалася із посольством України в Державі Ізраїль. Завдяки сприянню надзвичайного та повноважного посла України Євгена Корнійчука Жамаль, Ахмед і Саміра Алабадла 10 січня потрапили до списку на евакуацію. У списку було близько сотні громадян України.

Тиждень тому військова розвідка Моссад погодила список, залишивши у ньому 74 особи. Тих, кому відмовили у праві на евакуацію, ізраїльські спецслужби підозрюють у сприянні терористам Хамасу.

7 березня хлопці вийшли із Сектору Гази, де йдуть бойові дії. 15-річну доньку Саміру її батько в останню хвилину відмовився відпускати.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2024 в 22:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7-8 березня відбувся черговий етап евакуації громадян України із Сектору Гази, повідомило посольство України в Ізраїлі.".