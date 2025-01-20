«Должны снять балаклавы»: комитеты ВР обсудили ситуацию с ТЦК, что дальше

Люди, уполномоченные проводить мобилизационные мероприятия в Украине, должны снять балаклавы. Такого консенсуса достигли на совместном заседании представители комитетов Верховной Рады по нацбезопасности и по правоохранительной деятельности, информирует нардеп Александр Бакумов.

Также, по словам Бакумова, представители комитетов солидарны, что лица, проводящие мобилизацию, должны:

— представляться и показывать служебные удостоверения по требованию граждан;

— не реализовывать безосновательно спецмероприятия, в частности антитеррористические, разведывательные и т.д. с целью выполнения мобилизационных задач;

— реализовывать любые действия по ограничению прав и свобод граждан исключительно на основании закона.

«Если коротко, то одни органы власти перебрасывают ответственность на другие. Закон об усилении мобилизации, принятый Радой, не работает, как должен был бы работать. Вместо системы учета, надлежащего оповещения, админпостановлений, штрафов, исполнительных производств и других законных мер для правонарушителей, — блокпосты, перекрытие городских дорог для всех, бусификация и тому подобное. Представитель Офиса омбудсмена в ходе заседания метко назвал это «хаосом», — рассказал Бакумов.

Теперь комитеты направят запросы в министерства, силовые структуры и правоохранительные органы, а после получения ответов назначат новое заседание, сообщил нардеп.

Согласно предварительным договоренностям, правоохранительный комитет ВР разработает и внесет изменения в законодательство относительно уголовной ответственности представителей государства за нарушение порядка призыва граждан на военную службу. Также будет установлена ответственность врачей-членов ВВК за нарушение порядка проведения медосмотров, в частности признание непригодными годных лиц и наоборот.

Напомним, ранее нардеп Александр Бакумов в ходе выступления в Верховной Раде назвал неприемлемой ситуацию с мобилизацией в Харькове. «Это тотальная блокировка улиц блоками, когда авто даже не могут уехать. Это какая-то, простите меня, фильтрация населения. Да, это ненадлежащие средства, ненадлежащие меры, которые принимаются», — констатировал Бакумов.

Позже он сообщил в своем Telegram, что силовые комитеты ВР пригласят на совместное заседание для обсуждения мобилизации.