«После представления сбежал» — ТЦК прокомментировал новый конфликт в Харькове

В Харьковском ОТЦК и СП прокомментировали видео, которое «разлетелось» соцсетями 19 января. На нем якобы произошла драка с участием людей в камуфляжной одежде.

В ТЦК объяснили, что на видео зафиксирована часть конфликтной ситуации между мужчиной и военнослужащими группы оповещения. Отмечают: обвинения военных бездоказательны и не соответствуют действительности.

Также в ТЦК опровергают информацию о том, что военнослужащие якобы могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

«При осуществлении мероприятий оповещения группой оповещения в составе военнослужащих районного ТЦК и СП, а также сотрудником Нациполиции был остановлен гражданин для установления личности и проверки военно-учетных документов. Но мужчина начал неадекватно вести себя, внезапно применил перцовый баллончик, направив его в лицо военнослужащего, а затем начал убегать», — рассказали в ТЦК.

Продолжают: группа оповещения повторно остановила мужчину для проверки документов.

«Гражданин снова применил перцовый баллончик и начал громко кричать, упал на тротуар, имитируя совершение на него нападения, а после этого представления сбежал с места происшествия. Таким образом, к конфликтной ситуации привели противоправные действия именно гражданина, остановленного группой оповещения», — пишут в ТЦК.

Они сообщили, что информацию об инциденте передали в правоохранительные органы. Обещают, что в случае проведения следственных действий, окажут максимальное содействие правоохранителям.

«Напоминаем, должностные лица, в частности, военнослужащие ТЦК и СП, которые осуществляют оповещения военнообязанных, исполняют служебные обязанности во время действия правового режима военного положения. Любые попытки препятствования мерам оповещения противоправны!», — подчеркнули в ТЦК.

Видео: Труха Харьков