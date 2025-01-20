Live
  • Вт 21.01.2025
  • Харьков  +2°С
  • USD 42.16
  • EUR 43.5

«После представления сбежал» — ТЦК прокомментировал новый конфликт в Харькове

Происшествия 12:06   20.01.2025
Виктория Яковенко
«После представления сбежал» — ТЦК прокомментировал новый конфликт в Харькове Скриншот

В Харьковском ОТЦК и СП прокомментировали видео, которое «разлетелось» соцсетями 19 января. На нем якобы произошла драка с участием людей в камуфляжной одежде.

В ТЦК объяснили, что на видео зафиксирована часть конфликтной ситуации между мужчиной и военнослужащими группы оповещения. Отмечают: обвинения военных бездоказательны и не соответствуют действительности.

Также в ТЦК опровергают информацию о том, что военнослужащие якобы могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

«При осуществлении мероприятий оповещения группой оповещения в составе военнослужащих районного ТЦК и СП, а также сотрудником Нациполиции был остановлен гражданин для установления личности и проверки военно-учетных документов. Но мужчина начал неадекватно вести себя, внезапно применил перцовый баллончик, направив его в лицо военнослужащего, а затем начал убегать», — рассказали в ТЦК.

Продолжают: группа оповещения повторно остановила мужчину для проверки документов.

«Гражданин снова применил перцовый баллончик и начал громко кричать, упал на тротуар, имитируя совершение на него нападения, а после этого представления сбежал с места происшествия. Таким образом, к конфликтной ситуации привели противоправные действия именно гражданина, остановленного группой оповещения», — пишут в ТЦК.

Они сообщили, что информацию об инциденте передали в правоохранительные органы. Обещают, что в случае проведения следственных действий, окажут максимальное содействие правоохранителям.

«Напоминаем, должностные лица, в частности, военнослужащие ТЦК и СП, которые осуществляют оповещения военнообязанных, исполняют служебные обязанности во время действия правового режима военного положения. Любые попытки препятствования мерам оповещения противоправны!», — подчеркнули в ТЦК.

Видео: Труха Харьков

Читайте также: Делом с ТЦК, таксистом и поврежденной машиной в Харькове занимается полиция

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
БПЛА «Молния» прилетел по Харькову, есть пострадавшие – детали (дополнено)
БПЛА «Молния» прилетел по Харькову, есть пострадавшие – детали (дополнено)
21.01.2025, 11:42
Из каких городов Украины больше всего людей выехало за границу: ответ эксперта
Из каких городов Украины больше всего людей выехало за границу: ответ эксперта
21.01.2025, 09:26
Сегодня 21 января: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 января: какой праздник и день в истории
21.01.2025, 06:00
Более мощным БпЛА «Молния-2» ударила РФ по Харькову утром: данные Терехова
Более мощным БпЛА «Молния-2» ударила РФ по Харькову утром: данные Терехова
21.01.2025, 13:09
Новости Харькова — главное за 21 января: раненые копы, ударила «Молния-2»
Новости Харькова — главное за 21 января: раненые копы, ударила «Молния-2»
21.01.2025, 14:09
«Легкий способ» получить водительские права: изюмчанину вручили подозрение
«Легкий способ» получить водительские права: изюмчанину вручили подозрение
21.01.2025, 15:32

Новости по теме:

14:43
Конфликт между ТЦК и адвокатом в Харькове набирает обороты: реакция омбудсмена
18:57
Отношения Харькова, ОВА и центра обострятся при «дележе» денег ЕС — прогноз
16:07
Конфликт между двумя знакомыми завершился поножовщиной в Харькове
14:28
Размахивал гранатой посреди улицы: жителю Изюма «светит» до 7 лет тюрьмы
14:57
Ушел из дома из-за конфликта в семье: 9-летнего мальчика нашли на Харьковщине

Вы читали новость: ««После представления сбежал» — ТЦК прокомментировал новый конфликт в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 12:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском ОТЦК и СП прокомментировали видео, которое «разлетелось» соцсетями 19 января. На нем якобы произошла драка с участием людей в камуфляжной одежде.".