Live
  • Вт 21.01.2025
  • Харків  +2°С
  • USD 42.16
  • EUR 43.5

«Після цієї вистави втік»: у ТЦК прокоментували новий конфлікт у Харкові

Події 12:06   20.01.2025
Вікторія Яковенко
«Після цієї вистави втік»: у ТЦК прокоментували новий конфлікт у Харкові Скриншот

У Харківському ОТЦК та СП прокоментували відео, яке «розлетілося» соцмережами 19 січня. На ньому нібито сталася бійка за участю людей у камуфляжному одязі.

У ТЦК пояснили, що на відео зафіксована частина конфліктної ситуації між чоловіком та військовослужбовцями групи оповіщення. Зазначають: звинувачення військових є бездоказовими і не відповідають дійсності.

Також у ТЦК спростовують інформацію про те, що військовослужбовці начебто могли перебувати у стані алкогольного сп’яніння.

«Під час здійснення заходів оповіщення групою оповіщення  у складі військовослужбовців районного ТЦК та СП, а також співробітником Нацполіції було зупинено громадянина для встановлення особи та перевірки військово-облікових  документів. Але чоловік почав неадекватно себе поводити, раптово застосував перцевий балончик, спрямувавши його в обличчя військовослужбовця, а потім почав тікати», – розповіли в ТЦК.

Продовжують: група оповіщення повторно зупинила чоловіка для перевірки документів.

«Громадянин знову застосував перцевий балон і почав голосно кричати, впав на тротуар, імітуючи здійснення на нього нападу, а після цієї вистави втік з місця події. Таким чином, до конфліктної ситуації призвели протиправні дії саме громадянина, зупиненого групою оповіщення», – пишуть у ТЦК.

Вони повідомили, що інформацію про інцидент передали до правоохоронних органів. Обіцяють, що в разі проведення слідчих дій, нададуть максимальне сприяння правоохоронцям.

«Нагадуємо, посадові особи, зокрема військовослужбовці ТЦК та СП, які здійснюють оповіщення військовозобов’язаних, виконують службові обов’язки під час дії правового режиму воєнного стану. Будь-які спроби перешкоджання заходам оповіщенню є протиправними!», – підкреслили у ТЦК.

Відео: Труха Харьков

Читайте також: Справою з ТЦК, таксистом і пошкодженою машиною у Харкові займається поліція

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Легкий спосіб» отримати водійські права: ізюмчанину вручили підозру
«Легкий спосіб» отримати водійські права: ізюмчанину вручили підозру
21.01.2025, 15:32
На Салтівці серед вулиці пограбували чоловіка: подробиці
На Салтівці серед вулиці пограбували чоловіка: подробиці
21.01.2025, 14:43
Більш потужним БпЛА «Молния-2» вдарила РФ по Харкову вранці: дані Терехова
Більш потужним БпЛА «Молния-2» вдарила РФ по Харкову вранці: дані Терехова
21.01.2025, 13:09
Удар по Харкову: чим відрізняються БпЛА «Молния-1» та «Молния-2», наслідки
Удар по Харкову: чим відрізняються БпЛА «Молния-1» та «Молния-2», наслідки
21.01.2025, 14:05
Гроші є: у Харкові оновлять об’єкти, зруйновані під час обстрілу 25 грудня
Гроші є: у Харкові оновлять об’єкти, зруйновані під час обстрілу 25 грудня
21.01.2025, 09:50
Жителів Куп’янщини пограбували на 117 млн: що «світить» окупантам і спільникам
Жителів Куп’янщини пограбували на 117 млн: що «світить» окупантам і спільникам
21.01.2025, 13:39

Новини за темою:

14:43
Конфлікт між ТЦК і адвокаткою у Харкові набирає обертів: відреагував омбудсмен
18:57
Відносини Харкова, ОВА та центру загостряться при “поділі” грошей ЄС – прогноз
16:07
Конфлікт між двома знайомими завершився різаниною у Харкові
14:28
Розмахував гранатою посеред вулиці: жителю Ізюма «світить» до 7 років тюрми
14:57
Пішов з дому через конфлікт у сім’ї: 9-річного хлопця знайшли на Харківщині

Ви читали новину: ««Після цієї вистави втік»: у ТЦК прокоментували новий конфлікт у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2025 в 12:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському ОТЦК та СП прокоментували відео, яке «розлетілося» соцмережами 19 січня. На ньому нібито сталася бійка за участю людей у камуфляжному одязі.".