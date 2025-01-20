«Після цієї вистави втік»: у ТЦК прокоментували новий конфлікт у Харкові

У Харківському ОТЦК та СП прокоментували відео, яке «розлетілося» соцмережами 19 січня. На ньому нібито сталася бійка за участю людей у камуфляжному одязі.

У ТЦК пояснили, що на відео зафіксована частина конфліктної ситуації між чоловіком та військовослужбовцями групи оповіщення. Зазначають: звинувачення військових є бездоказовими і не відповідають дійсності.

Також у ТЦК спростовують інформацію про те, що військовослужбовці начебто могли перебувати у стані алкогольного сп’яніння.

«Під час здійснення заходів оповіщення групою оповіщення у складі військовослужбовців районного ТЦК та СП, а також співробітником Нацполіції було зупинено громадянина для встановлення особи та перевірки військово-облікових документів. Але чоловік почав неадекватно себе поводити, раптово застосував перцевий балончик, спрямувавши його в обличчя військовослужбовця, а потім почав тікати», – розповіли в ТЦК.

Продовжують: група оповіщення повторно зупинила чоловіка для перевірки документів.

«Громадянин знову застосував перцевий балон і почав голосно кричати, впав на тротуар, імітуючи здійснення на нього нападу, а після цієї вистави втік з місця події. Таким чином, до конфліктної ситуації призвели протиправні дії саме громадянина, зупиненого групою оповіщення», – пишуть у ТЦК.

Вони повідомили, що інформацію про інцидент передали до правоохоронних органів. Обіцяють, що в разі проведення слідчих дій, нададуть максимальне сприяння правоохоронцям.

«Нагадуємо, посадові особи, зокрема військовослужбовці ТЦК та СП, які здійснюють оповіщення військовозобов’язаних, виконують службові обов’язки під час дії правового режиму воєнного стану. Будь-які спроби перешкоджання заходам оповіщенню є протиправними!», – підкреслили у ТЦК.

Відео: Труха Харьков