Пішов гуляти з собакою та зник: на Харківщині шукають чоловіка

Суспільство 13:34   19.11.2025
Вікторія Яковенко
Пішов гуляти з собакою та зник: на Харківщині шукають чоловіка Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці просять допомогти у пошуках мешканця Харкова Володимира Маслова 1956 року народження.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, до них звернулася жінка та повідомила про те, що вранці 9 листопада чоловік пішов гуляти з собакою в Холодногірському районі та досі не повернувся. Останній раз схожого чоловіка бачили в районі селища Солоницівка, ринку «Лоск», АЗС «Маршал».

Собаку знайшли на території Дергачівської громади, її повернули додому.

У поліції повідомили прикмети зниклого чоловіка: зріст близько 180 см, сиве, коротке волосся, очі сірі, худорлявої статури. Був одягнутий у чорну куртку, чорні штани, чорну в’язану шапку.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про розшукуваного, просять повідомити за телефонами: 730-87-70 або 102 чи іншим зручним способом.

Нагадаємо, раніше на Харківщині правоохоронці допомогли 70-річній мешканці Новопокровської громади. У ГУ Нацполіції в Харківській області інформували, що 17 листопада вона вирушила до лісу в пошуках грибів. Коли почало темніти, жінка зателефонувала на 102 і повідомила, що заблукала і не може знайти дорогу додому. Незабаром зв’язок із нею зник.

Читайте також: Перший сніг пішов у Харкові (фото, відео)

Автор: Вікторія Яковенко
