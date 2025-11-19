Пішов гуляти з собакою та зник: на Харківщині шукають чоловіка
Правоохоронці просять допомогти у пошуках мешканця Харкова Володимира Маслова 1956 року народження.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, до них звернулася жінка та повідомила про те, що вранці 9 листопада чоловік пішов гуляти з собакою в Холодногірському районі та досі не повернувся. Останній раз схожого чоловіка бачили в районі селища Солоницівка, ринку «Лоск», АЗС «Маршал».
Собаку знайшли на території Дергачівської громади, її повернули додому.
У поліції повідомили прикмети зниклого чоловіка: зріст близько 180 см, сиве, коротке волосся, очі сірі, худорлявої статури. Був одягнутий у чорну куртку, чорні штани, чорну в’язану шапку.
Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про розшукуваного, просять повідомити за телефонами: 730-87-70 або 102 чи іншим зручним способом.
Нагадаємо, раніше на Харківщині правоохоронці допомогли 70-річній мешканці Новопокровської громади. У ГУ Нацполіції в Харківській області інформували, що 17 листопада вона вирушила до лісу в пошуках грибів. Коли почало темніти, жінка зателефонувала на 102 і повідомила, що заблукала і не може знайти дорогу додому. Незабаром зв’язок із нею зник.
Читайте також: Перший сніг пішов у Харкові (фото, відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: зник, поиск, поліція, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Пішов гуляти з собакою та зник: на Харківщині шукають чоловіка», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2025 в 13:34;