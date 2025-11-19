Live

Пошел гулять с собакой и пропал: на Харьковщине ищут мужчину

Общество 13:34   19.11.2025
Виктория Яковенко
Пошел гулять с собакой и пропал: на Харьковщине ищут мужчину Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители просят помочь в поисках жителя Харькова Владимира Маслова 1956 года рождения.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, к ним обратилась женщина и сообщила о том, что утром 9 ноября мужчина пошел гулять с собакой в ​​Холодногорском районе и до сих пор не вернулся. Последний раз похожего мужчину видели в районе поселка Солоницевка, рынка «Лоск», АЗС «Маршал».

Собаку нашли на территории Дергачевской громады, ее вернули домой.

В полиции сообщили приметы пропавшего мужчины: рост около 180 см, седые, короткие волосы, глаза серые, худощавого телосложения. Был одет в черную куртку, черные брюки, черную вязаную шапку.

Всех, кто владеет любой информацией о разыскиваемом, просят сообщить по телефонам: 730-87-70 или 102 или другим удобным способом.

Напомним, ранее в Харьковской области правоохранители помогли 70-летней жители Новопокровской громады. В ГУ Нацполиции в Харьковской области информировали, что 17 ноября она отправилась в лес в поисках грибов. Когда стало темнеть, женщина позвонила по телефону на 102 и сообщила, что заблудилась и не может найти дорогу домой. Вскоре связь с ней пропала.

Читайте также: Первый снег пошел в Харькове (фото, видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Что происходит в Харькове после обстрелов — Терехов (фото последствий)
Что происходит в Харькове после обстрелов — Терехов (фото последствий)
19.11.2025, 12:26
Света не будет в одном из районов Харькова в среду: адреса
Света не будет в одном из районов Харькова в среду: адреса
18.11.2025, 16:05
Разбитые дома и супермаркет – видео с мест ночных «прилетов» в Харькове
Разбитые дома и супермаркет – видео с мест ночных «прилетов» в Харькове
19.11.2025, 07:26
Новости Харькова — главное за 19 ноября: массированная атака БпЛА, пошел снег
Новости Харькова — главное за 19 ноября: массированная атака БпЛА, пошел снег
19.11.2025, 14:09
Из-за ночного обстрела Харькова по-новому курсирует транспорт (дополнено)
Из-за ночного обстрела Харькова по-новому курсирует транспорт (дополнено)
19.11.2025, 09:42
Ножом в живот: на Харьковщине мужчина ранил оппонента во время ссоры – НПУ
Ножом в живот: на Харьковщине мужчина ранил оппонента во время ссоры – НПУ
19.11.2025, 14:38

Новости по теме:

26.09.2025
Села в автобус и пропала: женщину без документов ищут на Харьковщине
09.07.2025
Подкинула собаку в КП? В Харькове ищут женщину (фото)
14.10.2024
В Харькове исчезла женщина с собачкой: ищут третий день
04.09.2024
Полиция разыскивает Людмилу Овсиенко из поселка Харьковской области
29.05.2024
Злоумышленника разыскивает полиция в Харьковской области (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Пошел гулять с собакой и пропал: на Харьковщине ищут мужчину», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2025 в 13:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители просят помочь в поисках жителя Харькова Владимира Маслова 1956 года рождения.".