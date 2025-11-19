Пошел гулять с собакой и пропал: на Харьковщине ищут мужчину
Правоохранители просят помочь в поисках жителя Харькова Владимира Маслова 1956 года рождения.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, к ним обратилась женщина и сообщила о том, что утром 9 ноября мужчина пошел гулять с собакой в Холодногорском районе и до сих пор не вернулся. Последний раз похожего мужчину видели в районе поселка Солоницевка, рынка «Лоск», АЗС «Маршал».
Собаку нашли на территории Дергачевской громады, ее вернули домой.
В полиции сообщили приметы пропавшего мужчины: рост около 180 см, седые, короткие волосы, глаза серые, худощавого телосложения. Был одет в черную куртку, черные брюки, черную вязаную шапку.
Всех, кто владеет любой информацией о разыскиваемом, просят сообщить по телефонам: 730-87-70 или 102 или другим удобным способом.
Напомним, ранее в Харьковской области правоохранители помогли 70-летней жители Новопокровской громады. В ГУ Нацполиции в Харьковской области информировали, что 17 ноября она отправилась в лес в поисках грибов. Когда стало темнеть, женщина позвонила по телефону на 102 и сообщила, что заблудилась и не может найти дорогу домой. Вскоре связь с ней пропала.
Читайте также: Первый снег пошел в Харькове (фото, видео)
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Пошел гулять с собакой и пропал: на Харьковщине ищут мужчину», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 ноября 2025 в 13:34;