Пошел гулять с собакой и пропал: на Харьковщине ищут мужчину

Правоохранители просят помочь в поисках жителя Харькова Владимира Маслова 1956 года рождения.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, к ним обратилась женщина и сообщила о том, что утром 9 ноября мужчина пошел гулять с собакой в ​​Холодногорском районе и до сих пор не вернулся. Последний раз похожего мужчину видели в районе поселка Солоницевка, рынка «Лоск», АЗС «Маршал».

Собаку нашли на территории Дергачевской громады, ее вернули домой.

В полиции сообщили приметы пропавшего мужчины: рост около 180 см, седые, короткие волосы, глаза серые, худощавого телосложения. Был одет в черную куртку, черные брюки, черную вязаную шапку.

Всех, кто владеет любой информацией о разыскиваемом, просят сообщить по телефонам: 730-87-70 или 102 или другим удобным способом.

Напомним, ранее в Харьковской области правоохранители помогли 70-летней жители Новопокровской громады. В ГУ Нацполиции в Харьковской области информировали, что 17 ноября она отправилась в лес в поисках грибов. Когда стало темнеть, женщина позвонила по телефону на 102 и сообщила, что заблудилась и не может найти дорогу домой. Вскоре связь с ней пропала.