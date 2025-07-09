Подкинула собаку в КП? В Харькове ищут женщину (фото)

КП «Центр обращения с животными» просит помощи в поиске женщины, которая посещала предприятие 7 июля. Коммунальщики предполагают, что она оставила у порога породистого пса.

«В понедельник 07.07.2025 женщина на фото приехала в наш центр с запросом на размещение собаки в отеле. Женщина приехала на автомобиле «Жигули» белого цвета. Ей сообщили, что в нашем отеле для животных мест нет. После того как ее автомобиль уехал, примерно через 5 минут, на парковке центра мы увидели немецкую овчарку без хозяев. К сожалению, поймать собаку не удалось, она была очень испугана и убежала в сторону Безлюдовки. Поиск животного нашими сотрудниками также результата не дал, но мы продолжаем искать. Есть предположение, что именно эта женщина таким образом безответственно решила вопрос со своей собакой!» — написали на странице предприятия в Facebook.

Тех, кто узнал женщину на фото, просят обратиться по телефонам: 0 800 50 43 13 или (067) 920 79 04. На них же можно сообщить, если увидите овчарку без хозяина в радиусе от центра (в районе конца Аэрокосмического проспекта — за супермаркетом «Эпицентр», поблизости от городских очистных сооружений).