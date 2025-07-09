Підкинула собаку до КП? У Харкові шукають жінку (фото)
КП “Центр поводження з тваринами” просить допомоги в пошуку жінки, яка відвідувала підприємство 7 липня. Комунальники припускають, що вона залишила біля порога породистого пса.
“У понеділок 07.07.2025 жінка на фото приїхала до нашого центру з запитом на розміщення собаки у готелі. Жінка приїхала на автомобілі жигулі білого кольору. Їй повідомили, що наразі у нашому готелі для тварин місць немає. Після того як її автівка поїхала, приблизно через 5 хвилин на парковці центру ми побачили чепрачну німецьку вівчарку без господарів. На жаль, зловити собаку не вдалося, вона була дуже налякана і втікла в бік Безлюдівки. Пошук тварини нашими співробітниками також результату не дав, але ми продовжуємо шукати. Маємо здогадку, що саме ця жінка таким чином безвідповідально вирішила питання зі своїм собакою!” – написали на сторінці підприємства у фейсбуці.
Тих, хто впізнав жінку на фото, просять звернутися за телефонами: 0 800 50 43 13 або (067) 920 79 04. На них же можна повідомити, якщо побачите вівчарку без господаря в радіусі від центру (в районі кінця Аерокосмічного проспекту — за супермаркетом “Епіцентр”, поблизу міських очисних споруд).
Читайте також: Поліція приїхала до мініпритулку для тварин у Харкові: що сталося (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: КП «Центр обращения с животными», новини Харкова, поиск, собака;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Підкинула собаку до КП? У Харкові шукають жінку (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 20:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП “Центр поводження з тваринами” просить допомоги в пошуку жінки, яка відвідувала підприємство 7 липня. Комунальники припускають, що вона залишила біля порога породистого пса".