Підкинула собаку до КП? У Харкові шукають жінку (фото)

КП “Центр поводження з тваринами” просить допомоги в пошуку жінки, яка відвідувала підприємство 7 липня. Комунальники припускають, що вона залишила біля порога породистого пса.

“У понеділок 07.07.2025 жінка на фото приїхала до нашого центру з запитом на розміщення собаки у готелі. Жінка приїхала на автомобілі жигулі білого кольору. Їй повідомили, що наразі у нашому готелі для тварин місць немає. Після того як її автівка поїхала, приблизно через 5 хвилин на парковці центру ми побачили чепрачну німецьку вівчарку без господарів. На жаль, зловити собаку не вдалося, вона була дуже налякана і втікла в бік Безлюдівки. Пошук тварини нашими співробітниками також результату не дав, але ми продовжуємо шукати. Маємо здогадку, що саме ця жінка таким чином безвідповідально вирішила питання зі своїм собакою!” – написали на сторінці підприємства у фейсбуці.

Тих, хто впізнав жінку на фото, просять звернутися за телефонами: 0 800 50 43 13 або (067) 920 79 04. На них же можна повідомити, якщо побачите вівчарку без господаря в радіусі від центру (в районі кінця Аерокосмічного проспекту — за супермаркетом “Епіцентр”, поблизу міських очисних споруд).