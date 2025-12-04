График отключения света, НАБУ и лабубу. Популярные запросы Google в 2025-м
Фото: Google
Традиционно ежегодно Google подводит итоги и публикует рейтинг самых популярных поисковых запросов украинцев.
Первую строчку общего рейтинга за 2025-й, как и в прошлом году, занял запрос «График отключения света». На второй позиции оказался проект «Холостяк 2025», на третьей – сериал «Игра в кальмара 2». В первую десятку также вошли запросы: лабубу, Усик Дюбуа, Евровидение 2025 и НАБУ.
Самые популярные запросы года:
- График отключения света
- Холостяк 2025
- Игра в кальмара 2
- Лабубу
- Усик Дюбуа
- Венздей 2 сезон
- Ущелье
- Гангстерленд
- Евровидение 2025
- НАБУ
Персона, интерес к которой рос больше всего:
- Александр Усик
- Тарас Цымбалюк
- Юлия Свириденко
- Тимур Миндич
- Макс Корж
- Мелания Трамп
- Леся Никитюк
- Константин Темляк
- Геннадий Труханов
- Джозеф Паркер
Ушли навсегда:
- Анна Жук
- Андрей Парубий
- Роман Попов
- Оззи Осборн
- Максим Нелипа
- Евгения Добровольская
- Тигран Кеосаян
- Чарли Кирк
- Юрий Николаев
- Халк Хоган
Вопрос: «Что такое?»:
- Белый билет
- НАБУ
- Мобилизационное распоряжение
- Договор пожизненного содержания
- ТРО
- Отпуск за счет службы
- Военная присяга
- Социальное сопровождение ветеранов
- Военный учет
- Растаможка на ВСУ
Покупка:
- Лабубу
- Пикап для ВСУ
- Айфон 17
- Женская военная форма
- Хорошая вышиванка
- Экофло
- Дрогобычская соль
- Военные облигации
- Валюта в банке
- Генератор
Фильм:
- Ущелье
- Носферату
- Хорошая плохая девочка
- Майнкрафт
- Анора
- Дракула 2025
- Наша вина
- Микки 17
- Лило и Стич
- 28 лет спустя
Сериал года:
- Игра в кальмара 2
- Венздей 2 сезон
- Гангстерленд
- Обратное направление
- Домик к счастью 6 сезон
- Джинни и Джорджия
- День шакала
- Дальний город
- Любовь и пламя
- Бункер миллиардеров
