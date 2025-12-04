График отключения света, НАБУ и лабубу. Популярные запросы Google в 2025-м

Традиционно ежегодно Google подводит итоги и публикует рейтинг самых популярных поисковых запросов украинцев.

Первую строчку общего рейтинга за 2025-й, как и в прошлом году, занял запрос «График отключения света». На второй позиции оказался проект «Холостяк 2025», на третьей – сериал «Игра в кальмара 2». В первую десятку также вошли запросы: лабубу, Усик Дюбуа, Евровидение 2025 и НАБУ.

Самые популярные запросы года:

График отключения света

Холостяк 2025

Игра в кальмара 2

Лабубу

Усик Дюбуа

Венздей 2 сезон

Ущелье

Гангстерленд

Евровидение 2025

НАБУ

Персона, интерес к которой рос больше всего:

Александр Усик

Тарас Цымбалюк

Юлия Свириденко

Тимур Миндич

Макс Корж

Мелания Трамп

Леся Никитюк

Константин Темляк

Геннадий Труханов

Джозеф Паркер

Ушли навсегда:

Анна Жук

Андрей Парубий

Роман Попов

Оззи Осборн

Максим Нелипа

Евгения Добровольская

Тигран Кеосаян

Чарли Кирк

Юрий Николаев

Халк Хоган

Вопрос: «Что такое?»:

Белый билет

НАБУ

Мобилизационное распоряжение

Договор пожизненного содержания

ТРО

Отпуск за счет службы

Военная присяга

Социальное сопровождение ветеранов

Военный учет

Растаможка на ВСУ

Покупка:

Лабубу

Пикап для ВСУ

Айфон 17

Женская военная форма

Хорошая вышиванка

Экофло

Дрогобычская соль

Военные облигации

Валюта в банке

Генератор

Фильм:

Ущелье

Носферату

Хорошая плохая девочка

Майнкрафт

Анора

Дракула 2025

Наша вина

Микки 17

Лило и Стич

28 лет спустя

Сериал года: