Live

График отключения света, НАБУ и лабубу. Популярные запросы Google в 2025-м

Общество 13:46   04.12.2025
Виктория Яковенко
График отключения света, НАБУ и лабубу. Популярные запросы Google в 2025-м Фото: Google

Традиционно ежегодно Google подводит итоги и публикует рейтинг самых популярных поисковых запросов украинцев.

Первую строчку общего рейтинга за 2025-й, как и в прошлом году, занял запрос «График отключения света». На второй позиции оказался проект «Холостяк 2025», на третьей – сериал «Игра в кальмара 2». В первую десятку также вошли запросы: лабубу, Усик Дюбуа, Евровидение 2025 и НАБУ.

Самые популярные запросы года:

  • График отключения света
  • Холостяк 2025
  • Игра в кальмара 2
  • Лабубу
  • Усик Дюбуа
  • Венздей 2 сезон
  • Ущелье
  • Гангстерленд
  • Евровидение 2025
  • НАБУ

Персона, интерес к которой рос больше всего:

  • Александр Усик
  • Тарас Цымбалюк
  • Юлия Свириденко
  • Тимур Миндич
  • Макс Корж
  • Мелания Трамп
  • Леся Никитюк
  • Константин Темляк
  • Геннадий Труханов
  • Джозеф Паркер

Ушли навсегда:

  • Анна Жук
  • Андрей Парубий
  • Роман Попов
  • Оззи Осборн
  • Максим Нелипа
  • Евгения Добровольская
  • Тигран Кеосаян
  • Чарли Кирк
  • Юрий Николаев
  • Халк Хоган

Вопрос: «Что такое?»:

  • Белый билет
  • НАБУ
  • Мобилизационное распоряжение
  • Договор пожизненного содержания
  • ТРО
  • Отпуск за счет службы
  • Военная присяга
  • Социальное сопровождение ветеранов
  • Военный учет
  • Растаможка на ВСУ

Покупка:

  • Лабубу
  • Пикап для ВСУ
  • Айфон 17
  • Женская военная форма
  • Хорошая вышиванка
  • Экофло
  • Дрогобычская соль
  • Военные облигации
  • Валюта в банке
  • Генератор

Фильм:

  • Ущелье
  • Носферату
  • Хорошая плохая девочка
  • Майнкрафт
  • Анора
  • Дракула 2025
  • Наша вина
  • Микки 17
  • Лило и Стич
  • 28 лет спустя

Сериал года:

  • Игра в кальмара 2
  • Венздей 2 сезон
  • Гангстерленд
  • Обратное направление
  • Домик к счастью 6 сезон
  • Джинни и Джорджия
  • День шакала
  • Дальний город
  • Любовь и пламя
  • Бункер миллиардеров
Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Русский язык больше не будут защищать в Украине: Верховная Рада приняла закон
Русский язык больше не будут защищать в Украине: Верховная Рада приняла закон
03.12.2025, 17:22
«Будет окружение Харькова»: сообщения от россиян прокомментировал Терехов
«Будет окружение Харькова»: сообщения от россиян прокомментировал Терехов
04.12.2025, 11:04
Атаковали ракетой: взрыв прогремел в Харькове 3 декабря (обновляется)
Атаковали ракетой: взрыв прогремел в Харькове 3 декабря (обновляется)
03.12.2025, 20:48
Новости Харькова – главное 4 декабря: фейки РФ, враг продвинулся в Волчанске
Новости Харькова – главное 4 декабря: фейки РФ, враг продвинулся в Волчанске
04.12.2025, 13:13
Мэр Харькова про бюджет 2026: «Как мы настаивали»
Мэр Харькова про бюджет 2026: «Как мы настаивали»
03.12.2025, 19:13
В платежках за свет неправильные показатели? Харьковчанам сказали, что делать
В платежках за свет неправильные показатели? Харьковчанам сказали, что делать
04.12.2025, 14:36

Новости по теме:

10.12.2024
График отключений света, Фарион и что такое КАБ. Что «гуглили» в 2024-м
11.12.2023
Отключение света, гепатит А, Пригожин. Что искали украинцы в Google в 2023
08.10.2021
Google посвятил свой дудл великому украинскому спортсмену — Ивану Поддубному
04.10.2021
1,13 млн метров вокруг Земли: ученые сделали карту кабелей, за счет которых работает интернет (, фото видео)
22.06.2021
В работе Google произошел глобальный сбой


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «График отключения света, НАБУ и лабубу. Популярные запросы Google в 2025-м», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2025 в 13:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Традиционно ежегодно Google подводит итоги и публикует рейтинг самых популярных поисковых запросов украинцев.".