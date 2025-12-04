Графік відключення світла, НАБУ й лабубу. Популярні запити Google у 2025-му
Фото: Google
Традиційно щороку Google підбиває підсумки та публікує рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українців.
Першу сходинку загального рейтингу за 2025-й, як і торік, посів запит «Графік відключення світла». На другій позиції опинився телепроєкт «Холостяк 2025», на третій — серіал «Гра в кальмара 2». До першої десятки також увійшли запити: «лабубу», «Усик Дюбуа», «Євробачення 2025» та «НАБУ».
Найпопулярніші запити року:
- Графік відключення світла
- Холостяк 2025
- Гра в кальмара 2
- Лабубу
- Усик Дюбуа
- Венздей 2 сезон
- Ущелина
- Гангстерленд
- Євробачення 2025
- НАБУ
Персона, інтерес до якої зростав найбільше:
- Олександр Усик
- Тарас Цимбалюк
- Юлія Свириденко
- Тімур Міндіч
- Макс Корж
- Меланія Трамп
- Леся Нікітюк
- Костянтин Темляк
- Геннадій Труханов
- Джозеф Паркер
Пішли назавжди:
- Анна Жук
- Андрій Парубій
- Роман Попов
- Оззі Осборн
- Максим Неліпа
- Євгенія Добровольська
- Тигран Кеосаян
- Чарлі Кірк
- Юрій Ніколаєв
- Халк Хоган
Питання: “Що таке?”:
- Білий квиток
- НАБУ
- Мобілізаційне розпорядження
- Договір довічного утримання
- ТРО
- Відпустка за рахунок служби
- Військова присяга
- Соціальний супровід ветеранів
- Військовий облік
- Розмитнення на ЗСУ
Покупка:
- Лабубу
- Пікап для ЗСУ
- Айфон 17
- Жіноча військова форма
- Гарна вишиванка
- Екофло
- Дрогобицька сіль
- Військові облігації
- Валюта в банку
- Генератор
Фільм:
- Ущелина
- Носферату
- Хороша погана дівчинка
- Майнкрафт
- Анора
- Дракула 2025
- Наша провина
- Мікі 17
- Ліло і Стіч
- 28 років потому
Серіал року:
- Гра в кальмара 2
- Венздей 2 сезон
- Гангстерленд
- Зворотній напрямок
- Будиночок на щастя 6 сезон
- Джінні і Джорджія
- День шакала
- Далеке місто
- Кохання та полум’я
- Бункер мільярдерів
