Графік відключення світла, НАБУ й лабубу. Популярні запити Google у 2025-му

Традиційно щороку Google підбиває підсумки та публікує рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українців.

Першу сходинку загального рейтингу за 2025-й, як і торік, посів запит «Графік відключення світла». На другій позиції опинився телепроєкт «Холостяк 2025», на третій — серіал «Гра в кальмара 2». До першої десятки також увійшли запити: «лабубу», «Усик Дюбуа», «Євробачення 2025» та «НАБУ».

Найпопулярніші запити року:

Графік відключення світла

Холостяк 2025

Гра в кальмара 2

Лабубу

Усик Дюбуа

Венздей 2 сезон

Ущелина

Гангстерленд

Євробачення 2025

НАБУ

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

Олександр Усик

Тарас Цимбалюк

Юлія Свириденко

Тімур Міндіч

Макс Корж

Меланія Трамп

Леся Нікітюк

Костянтин Темляк

Геннадій Труханов

Джозеф Паркер

Пішли назавжди:

Анна Жук

Андрій Парубій

Роман Попов

Оззі Осборн

Максим Неліпа

Євгенія Добровольська

Тигран Кеосаян

Чарлі Кірк

Юрій Ніколаєв

Халк Хоган

Питання: “Що таке?”:

Білий квиток

НАБУ

Мобілізаційне розпорядження

Договір довічного утримання

ТРО

Відпустка за рахунок служби

Військова присяга

Соціальний супровід ветеранів

Військовий облік

Розмитнення на ЗСУ

Покупка:

Лабубу

Пікап для ЗСУ

Айфон 17

Жіноча військова форма

Гарна вишиванка

Екофло

Дрогобицька сіль

Військові облігації

Валюта в банку

Генератор

Фільм:

Ущелина

Носферату

Хороша погана дівчинка

Майнкрафт

Анора

Дракула 2025

Наша провина

Мікі 17

Ліло і Стіч

28 років потому

Серіал року: