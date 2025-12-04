Live

Графік відключення світла, НАБУ й лабубу. Популярні запити Google у 2025-му

Суспільство 13:46   04.12.2025
Вікторія Яковенко
Графік відключення світла, НАБУ й лабубу. Популярні запити Google у 2025-му Фото: Google

Традиційно щороку Google підбиває підсумки та публікує рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українців.

Першу сходинку загального рейтингу за 2025-й, як і торік, посів запит «Графік відключення світла». На другій позиції опинився телепроєкт «Холостяк 2025», на третій — серіал «Гра в кальмара 2». До першої десятки також увійшли запити: «лабубу», «Усик Дюбуа», «Євробачення 2025» та «НАБУ».

Найпопулярніші запити року:

  • Графік відключення світла
  • Холостяк 2025
  • Гра в кальмара 2
  • Лабубу
  • Усик Дюбуа
  • Венздей 2 сезон
  • Ущелина
  • Гангстерленд
  • Євробачення 2025
  • НАБУ

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

  • Олександр Усик
  • Тарас Цимбалюк
  • Юлія Свириденко
  • Тімур Міндіч
  • Макс Корж
  • Меланія Трамп
  • Леся Нікітюк
  • Костянтин Темляк
  • Геннадій Труханов
  • Джозеф Паркер

Пішли назавжди:

  • Анна Жук
  • Андрій Парубій
  • Роман Попов
  • Оззі Осборн
  • Максим Неліпа
  • Євгенія Добровольська
  • Тигран Кеосаян
  • Чарлі Кірк
  • Юрій Ніколаєв
  • Халк Хоган

Питання: “Що таке?”:

  • Білий квиток
  • НАБУ
  • Мобілізаційне розпорядження
  • Договір довічного утримання
  • ТРО
  • Відпустка за рахунок служби
  • Військова присяга
  • Соціальний супровід ветеранів
  • Військовий облік
  • Розмитнення на ЗСУ

Покупка:

  • Лабубу
  • Пікап для ЗСУ
  • Айфон 17
  • Жіноча військова форма
  • Гарна вишиванка
  • Екофло
  • Дрогобицька сіль
  • Військові облігації
  • Валюта в банку
  • Генератор

Фільм:

  • Ущелина
  • Носферату
  • Хороша погана дівчинка
  • Майнкрафт
  • Анора
  • Дракула 2025
  • Наша провина
  • Мікі 17
  • Ліло і Стіч
  • 28 років потому

Серіал року:

  • Гра в кальмара 2
  • Венздей 2 сезон
  • Гангстерленд
  • Зворотній напрямок
  • Будиночок на щастя 6 сезон
  • Джінні і Джорджія
  • День шакала
  • Далеке місто
  • Кохання та полум’я
  • Бункер мільярдерів
Автор: Вікторія Яковенко
