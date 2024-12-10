Графік відключень світла, Фаріон і що таке КАБ. Що «гуглили» у 2024-му

Традиційно щороку Google підбиває підсумки та публікує рейтинг найпопулярніших пошукових запитів українців.

Серед найпопулярніших пошукових запитів року першу позицію посів запит «Графік відключення світла». На другому місці опинився запит «Евро 2024», а на третому – «Сирський». Також у топі – «Олімпійські ігри 2024», «Пасха 2024» та «Суджа».

Найпопулярніші запити року:

🔹Графік відключення світла

🔹Евро 2024

🔹Сирський

🔹Олімпійські ігри 2024

🔹Пасха 2024

🔹Усик

🔹Ірина Фаріон

🔹Суджа

🔹20 днів у Маріуполі

🔹Євробачення 2024

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

🔹Олександр Сирський

🔹Олександр Усик

🔹Дональд Трамп

🔹Сергій Лавров

🔹Камала Гарріс

🔹Майк Тайсон

🔹Микола Тищенко

🔹Павло Дуров

🔹Клавдія Петрівна

🔹Соня Морозюк

Пішли назавжди:

🔹Ірина Фаріон

🔹Олексій Навальний

🔹Ален Делон

🔹Анастасия Заворотнюк

🔹Олександр Масляков

🔹В’ячеслав Узелков

🔹Олександр Ширвіндт

🔹Віталій Білоножко

🔹Богдан Сташків

🔹Шеннен Догерті

Питання: “Що таке?”:

🔹що таке мсек

🔹що таке реб

🔹що таке терикони

🔹що таке черги відключення світла

🔹що таке цнап

🔹що таке довідка ок-7

🔹що таке каб

🔹що таке бусифікація

🔹що таке квадробери

🔹що таке чиназес

Покупка:

🔹Екофлоу

🔹Вентилятор

🔹Зарядна станція

🔹Інвертор

🔹Айфон 16

🔹Дубайський шоколад

🔹Сквіш лапка

🔹Гелевий акумулятор 100 ампер

🔹Сонячні панелі

🔹Тюбінг

Фільм:

🔹20 днів у Маріуполі

🔹Думками навиворіт 2

🔹Дюна 2

🔹Солтберн

🔹Субстанція

🔹Веном 3

🔹Люблю тебе ненавидіти

🔹Жахаючий 3

🔹Дикий робот

🔹Конотопська відьма.