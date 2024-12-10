График отключений света, Фарион и что такое КАБ. Что «гуглили» в 2024-м

Традиционно ежегодно Google подводит итог и публикует рейтинг самых популярных поисковых запросов украинцев.

Среди самых популярных поисковых запросов года первую позицию занял запрос «График отключения света». На втором месте оказался запрос «Евро 2024», а на третьем – «Сырский». Также в топе – «Олимпийские игры 2024», «Пасха 2024» и «Суджа».

Самые популярные запросы года:

🔹График отключения света

🔹Евро 2024

🔹Сырский

🔹Олимпийские игры 2024

🔹Пасха 2024

🔹Усик

🔹Ирина Фарион

🔹Суджа

🔹20 дней в Мариуполе

🔹Евровидение 2024

Персона, интерес к которой был больше всего:

🔹Александр Сырский

🔹Александр Усик

🔹Дональд Трамп

🔹Сергей Лавров

🔹Камала Гаррис

🔹Майк Тайсон

🔹Николай Тищенко

🔹Павел Дуров

🔹Клавдия Петровна

🔹Соня Морозюк

Ушли навсегда:

🔹Ирина Фарион

🔹Алексей Навальный

🔹Ален Делон

🔹Анастасия Заворотнюк

🔹Александр Масляков

🔹Вячеслав Узелков

🔹Александр Ширвиндт

🔹Виталий Белоножко

🔹Богдан Сташкив

🔹Шеннен Доэрти

Вопрос: «Что такое?»:

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Покупка:

🔹Экофлоу

🔹Вентилятор

🔹Зарядная станция

🔹Инвертор

🔹Айфон 16

🔹Дубайский шоколад

🔹Сквиш лапка

🔹Гелевый аккумулятор 100 ампер

🔹Солнечные панели

🔹Тюбинг

Фильм:

🔹20 дней в Мариуполе

🔹Думками навиворіт 2

🔹Дюна 2

🔹Солтберн

🔹Субстанция

🔹Веном 3

🔹Люблю тебя ненавидеть

🔹Жахаючий 3

🔹Дикий робот

🔹Конотопская ведьма.