График отключений света, Фарион и что такое КАБ. Что «гуглили» в 2024-м
Традиционно ежегодно Google подводит итог и публикует рейтинг самых популярных поисковых запросов украинцев.
Среди самых популярных поисковых запросов года первую позицию занял запрос «График отключения света». На втором месте оказался запрос «Евро 2024», а на третьем – «Сырский». Также в топе – «Олимпийские игры 2024», «Пасха 2024» и «Суджа».
Самые популярные запросы года:
🔹График отключения света
🔹Евро 2024
🔹Сырский
🔹Олимпийские игры 2024
🔹Пасха 2024
🔹Усик
🔹Ирина Фарион
🔹Суджа
🔹20 дней в Мариуполе
🔹Евровидение 2024
Персона, интерес к которой был больше всего:
🔹Александр Сырский
🔹Александр Усик
🔹Дональд Трамп
🔹Сергей Лавров
🔹Камала Гаррис
🔹Майк Тайсон
🔹Николай Тищенко
🔹Павел Дуров
🔹Клавдия Петровна
🔹Соня Морозюк
Ушли навсегда:
🔹Ирина Фарион
🔹Алексей Навальный
🔹Ален Делон
🔹Анастасия Заворотнюк
🔹Александр Масляков
🔹Вячеслав Узелков
🔹Александр Ширвиндт
🔹Виталий Белоножко
🔹Богдан Сташкив
🔹Шеннен Доэрти
Вопрос: «Что такое?»:
🔹что такое мсек
🔹что такое реб
🔹что такое терриконы
🔹что такое очереди отключения света
🔹что такое цнап
🔹что такое справка ок-7
🔹что такое каб
🔹что такое бусификация
🔹что такое квадроберы
🔹что такое чиназес
Покупка:
🔹Экофлоу
🔹Вентилятор
🔹Зарядная станция
🔹Инвертор
🔹Айфон 16
🔹Дубайский шоколад
🔹Сквиш лапка
🔹Гелевый аккумулятор 100 ампер
🔹Солнечные панели
🔹Тюбинг
Фильм:
🔹20 дней в Мариуполе
🔹Думками навиворіт 2
🔹Дюна 2
🔹Солтберн
🔹Субстанция
🔹Веном 3
🔹Люблю тебя ненавидеть
🔹Жахаючий 3
🔹Дикий робот
🔹Конотопская ведьма.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: Google, Александр Сырский, Ирина Фарион, КАБ, украинцы;
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 14:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Традиционно ежегодно Google подводит итог и публикует рейтинг самых популярных поисковых запросов украинцев.".