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График отключений света, Фарион и что такое КАБ. Что «гуглили» в 2024-м

Общество 14:17   10.12.2024
Виктория Яковенко
График отключений света, Фарион и что такое КАБ. Что «гуглили» в 2024-м

Традиционно ежегодно Google подводит итог и публикует рейтинг самых популярных поисковых запросов украинцев.

Среди самых популярных поисковых запросов года первую позицию занял запрос «График отключения света». На втором месте оказался запрос «Евро 2024», а на третьем – «Сырский». Также в топе – «Олимпийские игры 2024», «Пасха 2024» и «Суджа».

Самые популярные запросы года:

🔹График отключения света

🔹Евро 2024

🔹Сырский

🔹Олимпийские игры 2024

🔹Пасха 2024

🔹Усик

🔹Ирина Фарион

🔹Суджа

🔹20 дней в Мариуполе

🔹Евровидение 2024

Персона, интерес к которой был больше всего:

🔹Александр Сырский

🔹Александр Усик

🔹Дональд Трамп

🔹Сергей Лавров

🔹Камала Гаррис

🔹Майк Тайсон

🔹Николай Тищенко

🔹Павел Дуров

🔹Клавдия Петровна

🔹Соня Морозюк

Ушли навсегда:

🔹Ирина Фарион

🔹Алексей Навальный

🔹Ален Делон

🔹Анастасия Заворотнюк

🔹Александр Масляков

🔹Вячеслав Узелков

🔹Александр Ширвиндт

🔹Виталий Белоножко

🔹Богдан Сташкив

🔹Шеннен Доэрти

Вопрос: «Что такое?»:

🔹что такое мсек

🔹что такое реб

🔹что такое терриконы

🔹что такое очереди отключения света

🔹что такое цнап

🔹что такое справка ок-7

🔹что такое каб

🔹что такое бусификация

🔹что такое квадроберы

🔹что такое чиназес

Покупка:

🔹Экофлоу

🔹Вентилятор

🔹Зарядная станция

🔹Инвертор

🔹Айфон 16

🔹Дубайский шоколад

🔹Сквиш лапка

🔹Гелевый аккумулятор 100 ампер

🔹Солнечные панели

🔹Тюбинг

Фильм:

🔹20 дней в Мариуполе

🔹Думками навиворіт 2

🔹Дюна 2

🔹Солтберн

🔹Субстанция

🔹Веном 3

🔹Люблю тебя ненавидеть

🔹Жахаючий 3

🔹Дикий робот

🔹Конотопская ведьма.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 декабря 2024 в 14:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Традиционно ежегодно Google подводит итог и публикует рейтинг самых популярных поисковых запросов украинцев.".