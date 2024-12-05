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«Согревающий оттенок»: главный цвет 2025 года назвал институт Рantone

Мир 21:33   05.12.2024
Елена Нагорная
«Согревающий оттенок»: главный цвет 2025 года назвал институт Рantone Иллюстрация с сайта pantone.com

Институт цвета Рantone назвал главный цвет 2025 года — это мокко (Рantone 17-1230 Mocha Mousse).

Это простой и комфортный коричневый. Он может быть как самостоятельным, так и служить универсальной основой, дополняя широкий спектр палитр и применений — от минималистичных до богатых на детали дизайнов — во всех отраслях, ориентирующихся на цвет, пишут на сайте института.

«Это согревающий, коричневый оттенок, пропитанный богатством. Он подпитывает нас, напоминая о вкусных качествах шоколада и кофе, отвечая на наше стремление к комфорту», — характеризуют цвет года в институте.

Напомним, каждый год Pantone выбирает цвет, который отражает дух времени — цвет года выражает глобальное настроение в форме единого оттенка.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 21:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт цвета Рantone назвал главный цвет 2025 года — это мокко (Рantone 17-1230 Mocha Mousse).".