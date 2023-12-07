Институт цвета Рantone выбрал главный оттенок 2024 года и палитру весны-2024
Институт цвета Рantone опубликовал подборку модных цветов в 2024 году на основе показов в Нью-Йорке.
Главным цветом 2024 года стал Персиковый пух — PANTONE 13-1023 Peach Fuzz. Это позитивный оттенок, который отражает желание заботиться о себе и других.
«Это бархатистый нежный персиковый тон, чей всеобъемлющий дух обогащает разум, тело и душу», — охарактеризовали оттенок в Институте цвета.
Цвета 2024 (NYFW):
• roibos tea – красно-коричневый
• desert flower – цветок пустыни – нежный лосось
• watercress – кресс-салат
• marlin – теплый синий цвет тропического океана
• chambray blue – синий шамбре – голубой со следом серого, очень красивый
•pastel lilac — ьягкий и пудровый лавандовый оттенок
• orangeade – оранжад – нежно-красно-оранжевый
• mint – мята
• lemon drop – лимонный леденец, очень классный акцентный цвет
• vibrant capri — ярко-синий оттенок, напоминающий лазурные воды голубого грота.
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 19:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт цвета Рantone опубликовал подборку модных цветов в 2024 году на основе показов в Нью-Йорке.".