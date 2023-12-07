Институт цвета Рantone выбрал главный оттенок 2024 года и палитру весны-2024

Институт цвета Рantone опубликовал подборку модных цветов в 2024 году на основе показов в Нью-Йорке.

Главным цветом 2024 года стал Персиковый пух — PANTONE 13-1023 Peach Fuzz. Это позитивный оттенок, который отражает желание заботиться о себе и других.

«Это бархатистый нежный персиковый тон, чей всеобъемлющий дух обогащает разум, тело и душу», — охарактеризовали оттенок в Институте цвета.

Цвета 2024 (NYFW):

• roibos tea – красно-коричневый



• desert flower – цветок пустыни – нежный лосось

• watercress – кресс-салат



• marlin – теплый синий цвет тропического океана



• chambray blue – синий шамбре – голубой со следом серого, очень красивый



•pastel lilac — ьягкий и пудровый лавандовый оттенок

• orangeade – оранжад – нежно-красно-оранжевый



• mint – мята



• lemon drop – лимонный леденец, очень классный акцентный цвет

• vibrant capri — ярко-синий оттенок, напоминающий лазурные воды голубого грота.