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Институт цвета Рantone выбрал главный оттенок 2024 года и палитру весны-2024

Мир 19:41   07.12.2023
Оксана Якушко
Институт цвета Рantone выбрал главный оттенок 2024 года и палитру весны-2024

Институт цвета Рantone опубликовал подборку модных цветов в 2024 году на основе показов в Нью-Йорке.

Главным цветом 2024 года стал Персиковый пух — PANTONE 13-1023 Peach Fuzz. Это позитивный оттенок, который отражает желание заботиться о себе и других.

«Это бархатистый нежный персиковый тон, чей всеобъемлющий дух обогащает разум, тело и душу», — охарактеризовали оттенок в Институте цвета.

Цвета 2024 (NYFW):
• roibos tea – красно-коричневый


• desert flower – цветок пустыни – нежный лосось

• watercress – кресс-салат


• marlin – теплый синий цвет тропического океана


• chambray blue – синий шамбре – голубой со следом серого, очень красивый


•pastel lilac — ьягкий и пудровый лавандовый оттенок

• orangeade – оранжад – нежно-красно-оранжевый


• mint – мята


• lemon drop – лимонный леденец, очень классный акцентный цвет

• vibrant capri — ярко-синий оттенок, напоминающий лазурные воды голубого грота.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 19:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт цвета Рantone опубликовал подборку модных цветов в 2024 году на основе показов в Нью-Йорке.".