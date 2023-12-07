Інститут кольору Рantone вибрав головний колір 2024 року і палітру весни-2024
Інститут кольору Рantone опублікував добірку модних кольорів у 2024 році на основі показів у Нью-Йорку.
Головним кольором 2024 став Персиковий пух – PANTONE 13-1023 Peach Fuzz. Це позитивний відтінок, який відображає бажання піклуватися про себе та інших.
“Це бархатистий ніжний персиковий тон, чий всеосяжний дух збагачує розум, тіло і душу”, – охарактеризували відтінок в Інституті кольору.
Кольори 2024 (NYFW):
• roibos tea – червоно-коричневий
• desert flower – квітка пустелі – ніжний лосось
• watercress – крес-салат
• marlin – теплий синій колір тропічного океану
• chambray blue – синій шамбре – блакитний зі слідом сірого, дуже гарний
•pastel lilac – м’який та пудровий лавандовий відтінок
• orangeade – оранжад – ніжно-червоно-оранжевий
• mint – м’ята
• lemon drop – лимонний льодяник, дуже класний акцентний колір
• vibrant capri – яскраво-синій відтінок, що нагадує води блакитного грота.
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- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: весна, Институт цвета Рantone, модный показ, нью-йорк, оттенок, персиковый, цвет, цвет года;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 19:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут кольору Рantone опублікував добірку модних кольорів у 2024 році на основі показів у Нью-Йорку.".