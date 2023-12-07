Інститут кольору Рantone вибрав головний колір 2024 року і палітру весни-2024

Інститут кольору Рantone опублікував добірку модних кольорів у 2024 році на основі показів у Нью-Йорку.

Головним кольором 2024 став Персиковий пух – PANTONE 13-1023 Peach Fuzz. Це позитивний відтінок, який відображає бажання піклуватися про себе та інших.

“Це бархатистий ніжний персиковий тон, чий всеосяжний дух збагачує розум, тіло і душу”, – охарактеризували відтінок в Інституті кольору.

Кольори 2024 (NYFW):

• roibos tea – червоно-коричневий



• desert flower – квітка пустелі – ніжний лосось

• watercress – крес-салат



• marlin – теплий синій колір тропічного океану



• chambray blue – синій шамбре – блакитний зі слідом сірого, дуже гарний



•pastel lilac – м’який та пудровий лавандовий відтінок

• orangeade – оранжад – ніжно-червоно-оранжевий



• mint – м’ята



• lemon drop – лимонний льодяник, дуже класний акцентний колір

• vibrant capri – яскраво-синій відтінок, що нагадує води блакитного грота.