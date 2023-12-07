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Інститут кольору Рantone вибрав головний колір 2024 року і палітру весни-2024

Світ 19:41   07.12.2023
Оксана Якушко
Інститут кольору Рantone вибрав головний колір 2024 року і палітру весни-2024

Інститут кольору Рantone опублікував добірку модних кольорів у 2024 році на основі показів у Нью-Йорку.

Головним кольором 2024 став Персиковий пух – PANTONE 13-1023 Peach Fuzz. Це позитивний відтінок, який відображає бажання піклуватися про себе та інших.

“Це бархатистий ніжний персиковий тон, чий всеосяжний дух збагачує розум, тіло і душу”, – охарактеризували відтінок в Інституті кольору.

Кольори 2024 (NYFW):
• roibos tea – червоно-коричневий


• desert flower – квітка пустелі – ніжний лосось

• watercress – крес-салат


• marlin – теплий синій колір тропічного океану


• chambray blue – синій шамбре – блакитний зі слідом сірого, дуже гарний


•pastel lilac – м’який та пудровий лавандовий відтінок

• orangeade – оранжад – ніжно-червоно-оранжевий


• mint – м’ята


• lemon drop – лимонний льодяник, дуже класний акцентний колір

• vibrant capri – яскраво-синій відтінок, що нагадує води блакитного грота.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 19:41;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут кольору Рantone опублікував добірку модних кольорів у 2024 році на основі показів у Нью-Йорку.".