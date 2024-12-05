“Зігріваючий відтінок”: головний колір 2025 року назвав інститут Рantone

Інститут кольору Рantone назвав головний колір 2025 – це мокко (Рantone 17-1230 Mocha Mousse).

Це простий і комфортний коричневий. Він може бути як самостійним, так і слугувати універсальною основою, доповнюючи широкий спектр палітр та застосувань – від мінімалістичних до багатих на деталі дизайнів – у всіх галузях, що орієнтуються на колір, пишуть на сайті інституту.

“Це зігріваючий, коричневий відтінок, просякнутий багатством. Він підживлює нас, нагадуючи про смачні якості шоколаду та кави, відповідаючи на наше прагнення до комфорту“, – характеризують колір року в інституті.

Нагадаємо, щороку Pantone обирає колір, який відображає дух часу — колір року виражає глобальний настрій у формі єдиного відтінку.