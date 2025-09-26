Live
Села в автобус и пропала: женщину без документов ищут на Харьковщине

Общество 13:09   26.09.2025
Виктория Яковенко
Села в автобус и пропала: женщину без документов ищут на Харьковщине Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители просят помочь в поисках жительницы поселка Солоницевка Ольги Меренковой 1982 года рождения.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 26 сентября в полицию обратился мужчина и сообщил об исчезновении 43-летней сестры. Он рассказал, что накануне соседи видели, как женщина села в автобус в направлении Харькова и до сих пор не вернулась. При себе у нее не было документов и телефона.

Приметы пропавшей: ростом около 165-168 см, брюнетка, крепкого телосложения. Имеет косоглазие левого глаза. Была одета в красную куртку.

Всех, кто владеет любой информацией о разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 102, 097-307-35-78 или другим удобным способом.

Напомним, 24 сентября в Харьковской области правоохранители разыскали двух подростков. 13-летняя девочка находилась у подруги, а 14-летний гулял с друзьями в центре Харькова.

Читайте также: Рекорд с начала войны: где на Харьковщине отремонтируют дорогу за 38 млн

Автор: Виктория Яковенко
