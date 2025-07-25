Пенсионерка попала под поезд на Харьковщине: информация полиции

24 июля вечером случилась чрезвычайная ситуация на Харьковщине, в районе станции Беспаловка. Электричка «Лозовая — Харьков» травмировала женщину.

«Наезд произошел, когда пенсионерка переходила рельсы в неустановленном месте», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пострадавшая — 76-летняя местная жительница. У нее многочисленные травмы. Ее забрали в больницу.

«В результате происшествия движение электропоезда было задержано на 1 час 25 минут. По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины», — проинформировали в ГУНП.