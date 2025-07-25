Пенсіонерка потрапила під потяг на Харківщині: інформація поліції
24 липня увечері сталася надзвичайна ситуація на Харківщині, поблизу станції Безпалівка. Електричка “Лозова – Харків” травмувала жінку.
“Наїзд стався, коли пенсіонерка переходила колії у невстановленому місці”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Постраждала – 76-річна місцева мешканка. Має численні травми. Її забрали до лікарні.
“Унаслідок події рух електропотяга був затриманий на 1 годину 25 хвилин. За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України”, – поінформували в ГУНП.
Читайте також: Вбивство на дитячому майданчику в Харкові: поліціянти затримали підозрюваного
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: жінка, новини Харкова, пенсионерка, поезд, поліція, сбили, электричка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пенсіонерка потрапила під потяг на Харківщині: інформація поліції»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2025 в 15:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 липня увечері сталася надзвичайна ситуація на Харківщині, поблизу станції Безпалівка. Електричка “Лозова – Харків” травмувала жінку".