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Пенсіонерка потрапила під потяг на Харківщині: інформація поліції

Події 15:13   25.07.2025
Оксана Горун
Пенсіонерка потрапила під потяг на Харківщині: інформація поліції

24 липня увечері сталася надзвичайна ситуація на Харківщині, поблизу станції Безпалівка. Електричка “Лозова – Харків” травмувала жінку.

“Наїзд стався, коли пенсіонерка переходила колії у невстановленому місці”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Постраждала – 76-річна місцева мешканка. Має численні травми. Її забрали до лікарні.

“Унаслідок події рух електропотяга був затриманий на 1 годину 25 хвилин. За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України”, – поінформували в ГУНП.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2025 в 15:13;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 липня увечері сталася надзвичайна ситуація на Харківщині, поблизу станції Безпалівка. Електричка “Лозова – Харків” травмувала жінку".