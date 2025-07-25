Пенсіонерка потрапила під потяг на Харківщині: інформація поліції

24 липня увечері сталася надзвичайна ситуація на Харківщині, поблизу станції Безпалівка. Електричка “Лозова – Харків” травмувала жінку.

“Наїзд стався, коли пенсіонерка переходила колії у невстановленому місці”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Постраждала – 76-річна місцева мешканка. Має численні травми. Її забрали до лікарні.

“Унаслідок події рух електропотяга був затриманий на 1 годину 25 хвилин. За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України”, – поінформували в ГУНП.