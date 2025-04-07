Пожилая женщина пострадала в пожаре в Харьковской области
В Харьковской области огонь бушевал в частном доме, сообщили в ГСЧС.
Пожар в частном домовладении в поселке Пересечное Харьковского района начался около 12:50. Когда пожарные приехали по вызову, горела жилая комната и мебель на площади 15 м².
Во время пожара пострадала 81-летняя женщина.
В 13:36 возгорание локализовали, а полностью огонь потушили в 13:58. Причину пожара устанавливают.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, жінка, женщина, пожары;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 17:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области огонь бушевал в частном доме, сообщили в ГСЧС.".