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Пожилая женщина пострадала в пожаре в Харьковской области

Происшествия 17:38   07.04.2025
Оксана Якушко
Пожилая женщина пострадала в пожаре в Харьковской области

В Харьковской области огонь бушевал в частном доме, сообщили в ГСЧС.

Пожар в частном домовладении в поселке Пересечное Харьковского района начался около 12:50. Когда пожарные приехали по вызову, горела жилая комната и мебель на площади 15 м².

Во время пожара пострадала 81-летняя женщина.

В 13:36 возгорание локализовали, а полностью огонь потушили в 13:58. Причину пожара устанавливают.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 17:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области огонь бушевал в частном доме, сообщили в ГСЧС.".