Новую дорогу на Салтовке предлагают проложить жители Харькова
Заасфальтировать грунтовую дорогу через поля, соединяющую улицу Валентиновскую с Салтовским шоссе, призывает автор петиции, опубликованной на сайте мэрии.
«Просим заасфальтировать дорогу от улицы Валентиновской (разворотный круг троллейбуса 34 маршрута) до улицы Салтовское Шоссе. Эта дорога – кратчайший путь от 606 микрорайона до 602 микрорайона. Она прямая, и ее длина примерно 700 метров», — объяснила свою идею автор петиции Елена Кучеренко.
Она отметила, что такая дорога сможет разгрузить движение сразу на нескольких улицах района: Валентиновской, Гарибальди, Владислава Зубенко и проспекте Тракторостроителей.
Чтобы городские власти рассмотрели петицию, она должна собрать 5000 подписей за 90 дней.
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Напомним, харьковчане также опубликовали на сайте горсовета просьбу провести капремонт улицы Полтавский Шлях. «Сейчас она находится в страшном состоянии», — утверждает автор идеи.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дорога, новости Харькова, петиция, ремонт, строительство;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 10:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заасфальтировать грунтовую дорогу через поля, соединяющую улицу Валентиновскую с Салтовским шоссе, призывает автор петиции, опубликованной на сайте мэрии".