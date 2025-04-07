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Новую дорогу на Салтовке предлагают проложить жители Харькова

Общество 10:57   07.04.2025
Оксана Горун
Новую дорогу на Салтовке предлагают проложить жители Харькова Иллюстрация: Google Maps

Заасфальтировать грунтовую дорогу через поля, соединяющую улицу Валентиновскую с Салтовским шоссе, призывает автор петиции, опубликованной на сайте мэрии.

«Просим заасфальтировать дорогу от улицы Валентиновской (разворотный круг троллейбуса 34 маршрута) до улицы Салтовское Шоссе. Эта дорога – кратчайший путь от 606 микрорайона до 602 микрорайона. Она прямая,  и ее длина примерно 700 метров», — объяснила свою идею автор петиции Елена Кучеренко.

Она отметила, что такая дорога сможет разгрузить движение сразу на нескольких улицах района: Валентиновской, Гарибальди, Владислава Зубенко и проспекте  Тракторостроителей.

Чтобы городские власти рассмотрели петицию, она должна собрать 5000 подписей  за 90 дней.

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Напомним, харьковчане также опубликовали на сайте горсовета просьбу провести капремонт улицы Полтавский Шлях. «Сейчас она находится в страшном состоянии», — утверждает автор идеи.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2025 в 10:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заасфальтировать грунтовую дорогу через поля, соединяющую улицу Валентиновскую с Салтовским шоссе, призывает автор петиции, опубликованной на сайте мэрии".