Жители жалуются на дорогу в Харькове: Терехова просят про ремонт

На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с просьбой провести капитальный ремонт дороги на улице Полтавский Шлях (на участке от дома №43 до дома №1).

«Эта улица является главной артерией нашего города и ведет к центру. К сожалению, сейчас она находится в страшном состоянии. Автомобили, двигающиеся по этой дороге, постоянно сталкиваются с поломками: водители рвут колеса, а ремонты становятся необходимыми чаще, чем хотелось бы. Это не только доставляет неудобство жителям, но и создает опасность для всех участников дорожного движения», — пишет автор петиции Артем Топчий.

Мужчина просит сделать ремонт в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить комфорт для водителей и жителей.

Чтобы в мэрии рассмотрели петицию, она должна за 90 дней набрать 5000 голосов харьковчан.