Жители жалуются на дорогу в Харькове: Терехова просят про ремонт
На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с просьбой провести капитальный ремонт дороги на улице Полтавский Шлях (на участке от дома №43 до дома №1).
«Эта улица является главной артерией нашего города и ведет к центру. К сожалению, сейчас она находится в страшном состоянии. Автомобили, двигающиеся по этой дороге, постоянно сталкиваются с поломками: водители рвут колеса, а ремонты становятся необходимыми чаще, чем хотелось бы. Это не только доставляет неудобство жителям, но и создает опасность для всех участников дорожного движения», — пишет автор петиции Артем Топчий.
Мужчина просит сделать ремонт в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить комфорт для водителей и жителей.
Чтобы в мэрии рассмотрели петицию, она должна за 90 дней набрать 5000 голосов харьковчан.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дорога, новости Харькова, петиция, полтавский шлях, ремонт;
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2025 в 21:01;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с просьбой провести капитальный ремонт дороги на улице Полтавский Шлях (на участке от дома №43 до дома №1).".