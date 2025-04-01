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Харьковчане предлагают Терехову поставить шахматные столы в Саржином яру

Общество 15:20   01.04.2025
Виктория Яковенко
Харьковчане предлагают Терехову поставить шахматные столы в Саржином яру Фото: Василь Голосный

На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением создать зону для интеллектуального досуга в парке «Саржин Яр».

«Этот парк является любимым местом отдыха для многих харьковчан и гостей города. Здесь уже расположены теннисные столы, тренажеры и другие спортивные площадки, способствующие активному образу жизни. Однако в парке нет удобной зоны для интеллектуального досуга, что также является важной составляющей качественного отдыха. Мы предлагаем установить в парке несколько монолитных шахматных столиков, которые позволят посетителям играть в шахматы на свежем воздухе», — пишет автор петиции Валерия Чуйко.

Она подчеркнула, что уличные шахматные зоны успешно функционируют во многих городах мира и Украины. А установка таких столиков не требует больших затрат.

Чтобы в мэрии рассмотрели петицию, она должна за 90 дней набрать 5000 голосов харьковчан.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 15:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением создать зону для интеллектуального досуга в парке «Саржин Яр».".