Харьковчане предлагают Терехову поставить шахматные столы в Саржином яру
На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением создать зону для интеллектуального досуга в парке «Саржин Яр».
«Этот парк является любимым местом отдыха для многих харьковчан и гостей города. Здесь уже расположены теннисные столы, тренажеры и другие спортивные площадки, способствующие активному образу жизни. Однако в парке нет удобной зоны для интеллектуального досуга, что также является важной составляющей качественного отдыха. Мы предлагаем установить в парке несколько монолитных шахматных столиков, которые позволят посетителям играть в шахматы на свежем воздухе», — пишет автор петиции Валерия Чуйко.
Она подчеркнула, что уличные шахматные зоны успешно функционируют во многих городах мира и Украины. А установка таких столиков не требует больших затрат.
Чтобы в мэрии рассмотрели петицию, она должна за 90 дней набрать 5000 голосов харьковчан.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, петиция, саржин яр, шахматы;
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2025 в 15:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением создать зону для интеллектуального досуга в парке «Саржин Яр».".