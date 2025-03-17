Пешеходы не дают проехать: люди просят поставить светофор на Центральном рынке

На сайте мэрии появилась петиция, в которой харьковчане просят мэра Игоря Терехова установить светофор на городском рынке.

«В дни работы рынка проезд по улице Пискуновской мимо пешеходного перехода возле выхода №4 со ст. метро «Центральный рынок» очень затруднен невероятным потоком пешеходов. Таким образом, создается пробка и подвергаются опасности непосредственно пешеходы. Поскольку строительство подземного или надземного перехода в этом месте является сложным, предлагаю обустройство регулируемого наземного пешеходного перехода (установка светофора)», – пишет автор петиции.

Также он уверен, что благодаря установленному светофору удастся и минимизировать риски травмирования переходов. Для того, чтобы в горсовете рассмотрели петицию, она должна за 90 дней набрать пять тысяч голосов харьковчан. Сбор подписей стартовал 11 марта.

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