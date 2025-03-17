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Пішоходи заважають: люди просять поставити світлофор на міському ринку

Суспільство 09:55   17.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пішоходи заважають: люди просять поставити світлофор на міському ринку

На сайті мерії з’явилася петиція, в якій харків’яни просять мера Ігоря Терехова встановити світлофор на Центральному ринку.

“У дні роботи ринку проїзд вулицею Пискунівською повз пішохідний перехід біля виходу №4 зі ст. метро “Центральний ринок” дуже ускладнено неймовірним потоком пішоходів. Таким чином, створюється затор та наражаються на небезпеку безпосередньо пішоходи. Оскільки будівництво підземного або надземного переходу в цьому місці є складним, пропоную облаштування регульованого наземного пішохідного переходу (встановлення світлофору)”, – пише автор петиції.

Також він упевнений, що завдяки встановленому світлофору вдасться мінімізувати ризики травмування переходів. Для того, щоб у міськраді розглянули петицію, вона має за 90 днів набрати п’ять тисяч голосів харків’ян. Збір підписів стартував 11 березня.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2025 в 09:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сайті мерії з’явилася петиція, в якій харків’яни просять мера Ігоря Терехова встановити світлофор на Центральному ринку.".