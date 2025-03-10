Харків’яни просять Терехова встановити світлофор на небезпечному перехресті
На сайті Харківської міськради з’явилася петиція з пропозицією встановити світлофор на перехресті вулиць Григорія Тарасенка та Морозова.
«У зв’язку з численними аварійними ситуаціями, які виникають під час руху автотранспорту та несуть загрозу пішоходам, просимо вирішити питання з автоматичним регулюванням перехрестя вул. Григорія Тарасенка та вул. Морозова», – зазначила автор петиції Євген Русаков.
Щоб у мерії розглянули петицію, вона має за 90 днів набрати 5000 голосів харків’ян. Збір підписів лише розпочався.
Читайте також: В’їхав у бордюр і перекинувся: водій був п’яним, встановили копи у Харкові
Нагадаємо, раніше на сайті Харківської міськради з’явилася петиція з пропозицією облаштувати громадські зупинки транспорту біотуалетами. Зокрема, її автор Володимир пропонував спершу встановити їх на зупинках, де знаходяться укриття. Наразі ця петиція зібрала 54 підписи.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, новини Харкова, перекресток, петиция, светофор;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків’яни просять Терехова встановити світлофор на небезпечному перехресті»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 14:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сайті Харківської міськради з’явилася петиція з пропозицією встановити світлофор на перехресті вулиць Григорія Тарасенка та Морозова.".