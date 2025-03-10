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Харків’яни просять Терехова встановити світлофор на небезпечному перехресті

Суспільство 14:48   10.03.2025
Вікторія Яковенко
Харків’яни просять Терехова встановити світлофор на небезпечному перехресті

На сайті Харківської міськради з’явилася петиція з пропозицією встановити світлофор на перехресті вулиць Григорія Тарасенка та Морозова.

«У зв’язку з численними аварійними ситуаціями, які виникають під час руху автотранспорту та несуть загрозу пішоходам, просимо вирішити питання з автоматичним регулюванням перехрестя вул. Григорія Тарасенка та вул. Морозова», – зазначила автор петиції Євген Русаков.

Щоб у мерії розглянули петицію, вона має за 90 днів набрати 5000 голосів харків’ян. Збір підписів лише розпочався.

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Нагадаємо, раніше на сайті Харківської міськради з’явилася петиція з пропозицією облаштувати громадські зупинки транспорту біотуалетами. Зокрема, її автор Володимир пропонував спершу встановити їх на зупинках, де знаходяться укриття. Наразі ця петиція зібрала 54 підписи.

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Харків’яни просять Терехова встановити світлофор на небезпечному перехресті»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Березня 2025 в 14:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сайті Харківської міськради з’явилася петиція з пропозицією встановити світлофор на перехресті вулиць Григорія Тарасенка та Морозова.".