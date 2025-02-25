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Харків’яни просять Терехова встановити біотуалети на зупинках транспорту

Суспільство 14:27   25.02.2025
Вікторія Яковенко
Харків’яни просять Терехова встановити біотуалети на зупинках транспорту

На сайті Харківської міськради з’явилася петиція з пропозицією облаштувати громадські зупинки транспорту біотуалетами.

Зокрема, автор петиції Володимир пропонує спершу встановити їх на зупинках, де знаходяться укриття.

«Почати хоча б з цих зупинок транспорту. А в майбутньому облаштувати усі зупинки громадського транспорту біотуалетами. Як варіант, можливе встановлення вказуючих знаків місць розташування громадських туалетів поруч. Вважаю це необхідним атрибутом будь-яких громадських місць», – написав автор петиції.

Щоб у мерії розглянули петицію, вона має за 90 днів набрати 5000 голосів харків’ян. Збір підписів лише розпочався.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 14:27;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сайті Харківської міськради з’явилася петиція з пропозицією облаштувати громадські зупинки транспорту біотуалетами.".