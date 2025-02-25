Харків’яни просять Терехова встановити біотуалети на зупинках транспорту

На сайті Харківської міськради з’явилася петиція з пропозицією облаштувати громадські зупинки транспорту біотуалетами.

Зокрема, автор петиції Володимир пропонує спершу встановити їх на зупинках, де знаходяться укриття.

«Почати хоча б з цих зупинок транспорту. А в майбутньому облаштувати усі зупинки громадського транспорту біотуалетами. Як варіант, можливе встановлення вказуючих знаків місць розташування громадських туалетів поруч. Вважаю це необхідним атрибутом будь-яких громадських місць», – написав автор петиції.

Щоб у мерії розглянули петицію, вона має за 90 днів набрати 5000 голосів харків’ян. Збір підписів лише розпочався.