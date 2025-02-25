Харків’яни просять Терехова встановити біотуалети на зупинках транспорту
На сайті Харківської міськради з’явилася петиція з пропозицією облаштувати громадські зупинки транспорту біотуалетами.
Зокрема, автор петиції Володимир пропонує спершу встановити їх на зупинках, де знаходяться укриття.
«Почати хоча б з цих зупинок транспорту. А в майбутньому облаштувати усі зупинки громадського транспорту біотуалетами. Як варіант, можливе встановлення вказуючих знаків місць розташування громадських туалетів поруч. Вважаю це необхідним атрибутом будь-яких громадських місць», – написав автор петиції.
Щоб у мерії розглянули петицію, вона має за 90 днів набрати 5000 голосів харків’ян. Збір підписів лише розпочався.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, петиция, туалеты, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 14:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сайті Харківської міськради з’явилася петиція з пропозицією облаштувати громадські зупинки транспорту біотуалетами.".