Харьковчане просят Терехова установить биотуалеты на остановках транспорта

На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением обустроить общественные остановки транспорта биотуалетами.

В частности, автор петиции Владимир предлагает сначала установить их на остановках, где находятся укрытия.

«Начать хотя бы с этих остановок транспорта. А в будущем обустроить все остановки общественного транспорта биотуалетами. Как вариант, возможна установка указывающих знаков мест расположения общественных туалетов рядом. Считаю это необходимым атрибутом любых общественных мест», – написал автор петиции.

Чтобы в мэрии рассмотрели петицию, она должна за 90 дней набрать 5000 голосов харьковчан. Сбор подписей только начался.