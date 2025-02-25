Харьковчане просят Терехова установить биотуалеты на остановках транспорта
На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением обустроить общественные остановки транспорта биотуалетами.
В частности, автор петиции Владимир предлагает сначала установить их на остановках, где находятся укрытия.
«Начать хотя бы с этих остановок транспорта. А в будущем обустроить все остановки общественного транспорта биотуалетами. Как вариант, возможна установка указывающих знаков мест расположения общественных туалетов рядом. Считаю это необходимым атрибутом любых общественных мест», – написал автор петиции.
Чтобы в мэрии рассмотрели петицию, она должна за 90 дней набрать 5000 голосов харьковчан. Сбор подписей только начался.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, петиция, туалеты, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2025 в 14:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением обустроить общественные остановки транспорта биотуалетами.".