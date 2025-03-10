Харьковчане просят Терехова установить светофор на опасном перекрестке

На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением установить светофора перекрестке улиц Григория Тарасенко и Морозова.

«В связи с многочисленными аварийными ситуациями, возникающими при движении автотранспорта и несущими угрозу пешеходам, просим решить вопрос с автоматическим регулированием перекрестка ул. Григория Тарасенко и ул. Морозова», – отметила автор петиции Евгений Русаков.

Чтобы в мэрии рассмотрели петицию, она должна за 90 дней набрать 5000 голосов харьковчан. Сбор подписей только начался.

Напомним, ранее на сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением обустроить общественные остановки транспорта биотуалетами. В частности, ее автор Владимир предлагал сначала установить их на остановках, где находятся укрытия. Сейчас эта петиция собрала 54 подписи.