Харьковчане просят Терехова установить светофор на опасном перекрестке
На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением установить светофора перекрестке улиц Григория Тарасенко и Морозова.
«В связи с многочисленными аварийными ситуациями, возникающими при движении автотранспорта и несущими угрозу пешеходам, просим решить вопрос с автоматическим регулированием перекрестка ул. Григория Тарасенко и ул. Морозова», – отметила автор петиции Евгений Русаков.
Чтобы в мэрии рассмотрели петицию, она должна за 90 дней набрать 5000 голосов харьковчан. Сбор подписей только начался.
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Напомним, ранее на сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением обустроить общественные остановки транспорта биотуалетами. В частности, ее автор Владимир предлагал сначала установить их на остановках, где находятся укрытия. Сейчас эта петиция собрала 54 подписи.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, перекресток, петиция, светофор;
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- • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 14:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте Харьковского горсовета появилась петиция с предложением установить светофора перекрестке улиц Григория Тарасенко и Морозова.".