Live
  • Пн 13.10.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.6
  • EUR 48.11

Женщина весом более 200 кг нуждалась в помощи на Харьковщине: что произошло

Общество 12:06   13.10.2025
Виктория Яковенко
Женщина весом более 200 кг нуждалась в помощи на Харьковщине: что произошло

6 октября в 12:07 «скорая» получила вызов, что женщина 56 лет нуждается в неотложной помощи. На месте медики поставили диагноз – у нее легочная сердечная недостаточность, рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«Ситуацию усложнял вес женщины – более 200 кг, а также что она проживает на 9 этаже, тогда как лифт в доме работает только до 8-го. Для безопасной транспортировки в помощь вызвали работников ГСЧС. Вместе со спасателями слаженно и осторожно перенесли пациентку с 9-го на 8-й этаж, далее — по лифту до 1-го, затем — по лестнице к выходу, где уже ждала карета ЭМП», — отметили в «скорой».

Женщину доставили в больницу для дальнейшего лечения.

Напомним, 2 октября две бригады Центра экстренной медицинской помощи из Харькова перевозили пациентов в Киев и первыми оказались на месте ДТП на трассе в районе Пирятина.

Читайте также: РФ ударила по общежитию, где жили переселенцы из Купянска – мэр (дополнено)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
РФ ударила по общежитию, где жили переселенцы из Купянска – мэр (дополнено)
РФ ударила по общежитию, где жили переселенцы из Купянска – мэр (дополнено)
13.10.2025, 11:34
В Харькове и области сегодня ввели графики отключения света – что случилось
В Харькове и области сегодня ввели графики отключения света – что случилось
13.10.2025, 10:36
Новости Харькова — главное 13 октября: взрыв в городе, успехи ВСУ
Новости Харькова — главное 13 октября: взрыв в городе, успехи ВСУ
13.10.2025, 11:10
Сегодня 13 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 13 октября 2025: какой праздник и день в истории
13.10.2025, 06:00
В Харькове серия взрывов: зафиксировали атаку российских БпЛА
В Харькове серия взрывов: зафиксировали атаку российских БпЛА
12.10.2025, 22:54
Женщина весом более 200 кг нуждалась в помощи на Харьковщине: что произошло
Женщина весом более 200 кг нуждалась в помощи на Харьковщине: что произошло
13.10.2025, 12:06

Новости по теме:

30.09.2025
В ХОВА рассказали о новом проекте для ВПЛ с инвалидностью
24.09.2025
На Дергачевщине реализовали спецпроект для детей – подробности от ХОВА
24.09.2025
О чем договорился Терехов с мэром Нюрнберга
20.09.2025
Жители Харьковщины получат единоразовую помощь – кто и сколько
19.09.2025
«Денег нет ни на что»: Гетманцев об экономических преференциях для Харькова


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Женщина весом более 200 кг нуждалась в помощи на Харьковщине: что произошло», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 октября 2025 в 12:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 октября в 12:07 «скорая» получила вызов, что женщина 56 лет нуждается в неотложной помощи.".