Женщина весом более 200 кг нуждалась в помощи на Харьковщине: что произошло
6 октября в 12:07 «скорая» получила вызов, что женщина 56 лет нуждается в неотложной помощи. На месте медики поставили диагноз – у нее легочная сердечная недостаточность, рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
«Ситуацию усложнял вес женщины – более 200 кг, а также что она проживает на 9 этаже, тогда как лифт в доме работает только до 8-го. Для безопасной транспортировки в помощь вызвали работников ГСЧС. Вместе со спасателями слаженно и осторожно перенесли пациентку с 9-го на 8-й этаж, далее — по лифту до 1-го, затем — по лестнице к выходу, где уже ждала карета ЭМП», — отметили в «скорой».
Женщину доставили в больницу для дальнейшего лечения.
Напомним, 2 октября две бригады Центра экстренной медицинской помощи из Харькова перевозили пациентов в Киев и первыми оказались на месте ДТП на трассе в районе Пирятина.
