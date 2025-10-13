Женщина весом более 200 кг нуждалась в помощи на Харьковщине: что произошло

6 октября в 12:07 «скорая» получила вызов, что женщина 56 лет нуждается в неотложной помощи. На месте медики поставили диагноз – у нее легочная сердечная недостаточность, рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«Ситуацию усложнял вес женщины – более 200 кг, а также что она проживает на 9 этаже, тогда как лифт в доме работает только до 8-го. Для безопасной транспортировки в помощь вызвали работников ГСЧС. Вместе со спасателями слаженно и осторожно перенесли пациентку с 9-го на 8-й этаж, далее — по лифту до 1-го, затем — по лестнице к выходу, где уже ждала карета ЭМП», — отметили в «скорой».

Женщину доставили в больницу для дальнейшего лечения.

