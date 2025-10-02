Медики «скорой» из Харькова по пути в Киев спасли участников ДТП (фото)

Две бригады Центра экстренной медицинской помощи из Харькова 2 октября перевозили пациентов в Киев и первыми оказались на месте ДТП на трассе в районе Пирятина.

«Мгновенно оценив ситуацию, наши медики остановились и оказали пострадавшим неотложную помощь. Далее пациентов передали коллегам из Пирятинской службы ЭМД для дальнейшей транспортировки», — сообщили в Facebook Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Там отметили, что профессионализм и решительность медиков бригад ЭМД N 201, 214 позволили быстро стабилизировать состояние пострадавших в ДТП и сохранить им жизнь.

Напомним, в сентябре в Харькове произошло скандальное ДТП: за рулем Audi по городу разъезжал 14-летний подросток. Он еще и хвастался скоростной ездой в соцсетях. Харьковские Telegram-каналы, распространившие информацию, писали, что две недели назад мать подарила своему несовершеннолетнему сыну Audi Q5. Однако в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили другую версию: парень «взял ключи от автомобиля, которые находились в свободном доступе, без ведома матери».