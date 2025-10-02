Live
  • Чт 02.10.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.22
  • EUR 48.37

Медики «скорой» из Харькова по пути в Киев спасли участников ДТП (фото)

Происшествия 20:24   02.10.2025
Оксана Горун
Медики «скорой» из Харькова по пути в Киев спасли участников ДТП (фото) Фото: КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Две бригады Центра экстренной медицинской помощи из Харькова 2 октября перевозили пациентов в Киев и первыми оказались на месте ДТП на трассе в районе Пирятина.

«Мгновенно оценив ситуацию, наши медики остановились и оказали пострадавшим неотложную помощь. Далее пациентов передали коллегам из Пирятинской службы ЭМД для дальнейшей транспортировки», — сообщили в Facebook Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Харьковская скорая спасла участников ДТП в Полтавской области 2
Фото: КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Там отметили, что профессионализм и решительность медиков бригад ЭМД N 201, 214 позволили быстро стабилизировать состояние пострадавших в ДТП  и сохранить им жизнь.

Читайте также: Более полутысячи человек пострадали в ДТП за месяц на Харьковщине

Харьковская скорая спасла участников ДТП в Полтавской области 3
Фото: КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Напомним, в сентябре в Харькове произошло скандальное ДТП: за рулем Audi по городу разъезжал 14-летний подросток. Он еще и хвастался скоростной ездой в соцсетях. Харьковские Telegram-каналы, распространившие информацию, писали, что две недели назад мать подарила своему несовершеннолетнему сыну Audi Q5. Однако в ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили другую версию: парень «взял ключи от автомобиля, которые находились в свободном доступе, без ведома матери».

Автор: Оксана Горун
Популярно
«И пойдут на Харьков» — что рассказывал Путин Трампу, поделился Зеленский 📹
«И пойдут на Харьков» — что рассказывал Путин Трампу, поделился Зеленский 📹
02.10.2025, 18:44
Новости Харькова — главное 2 октября: построят онкоцентр, задержали депутата
Новости Харькова — главное 2 октября: построят онкоцентр, задержали депутата
02.10.2025, 20:32
Медики «скорой» из Харькова по пути в Киев спасли участников ДТП (фото)
Медики «скорой» из Харькова по пути в Киев спасли участников ДТП (фото)
02.10.2025, 20:24
Не «прилет»: в Харькове горело произвосдтвенное здание (фото)
Не «прилет»: в Харькове горело произвосдтвенное здание (фото)
02.10.2025, 17:32
В Харькове слышали взрывы – что известно
В Харькове слышали взрывы – что известно
02.10.2025, 10:53
В Харькове с 3 октября на четыре дня закрывают движение на улице в центре
В Харькове с 3 октября на четыре дня закрывают движение на улице в центре
02.10.2025, 21:28

Новости по теме:

02.10.2025
Свет пропал в селах на Харьковщине из-за водителя грузовика: что произошло
30.09.2025
Смертельное ДТП на Харьковщине: женщину на скутере сбило авто (фото)
24.09.2025
Авто наехало на пешехода в городе Харьковской области: почему это произошло
22.09.2025
Смертельное ДТП в Харькове: пешеход шел на зеленый — прокуратура
22.09.2025
Утром в Харькове насмерть сбили пешехода


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Медики «скорой» из Харькова по пути в Киев спасли участников ДТП (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 октября 2025 в 20:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Две бригады Центра экстренной медицинской помощи из Харькова 2 октября перевозили пациентов в Киев и первыми оказались на месте ДТП на трассе в районе Пирятина".